Mesures de Sécurité Intérieures Améliorées, également connues sous le nom de Mesures de Sécurité Interior^−/−^ - Les personnes à bord du vol de déportation se dirigeaient vers l'Afghanistan.

Pour la première fois depuis trois ans que les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan, 28 individus ont été expulsés d'Allemagne. Tous ces individus ont été considérés comme des criminels, selon la ministre de l'Intérieur allemande Nancy Faeser (SPD). Ils ont été transportés depuis différents États allemands.

Bade-Wurtemberg : Cinq individus de cette région figuraient parmi les expulsés. Le plus âgé, maintenant 31 ans, avait été condamné pour avoir violé une fille de 14 ans dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Illerkirchberg (district d'Alb-Donau) à la fin octobre 2019. Elle avait été sous l'influence de l'alcool et de drogues avant l'incident. Il avait purgé sa peine et avait été arrêté par la police pour être expulsé. Les quatre autres Afghans, âgés de 25, 35 et 45 ans, avaient été emprisonnés pour divers crimes. Ils ont été transportés depuis différentes prisons à l'aéroport de Leipzig/Halle avant d'être expulsés.

Bavière : Trois délinquants de Bavière étaient également parmi les expulsés. Deux d'entre eux avaient été condamnés pour des agressions sexuelles, et le troisième avait été inculpé en vertu de la loi sur les stupéfiants. Ils avaient 27, 29 et 30 ans.

Berlin : Deux délinquants graves de Berlin étaient également à bord. L'un avait été condamné pour plusieurs cas de coups et blessures graves, et l'autre avait été condamné pour viol.

Mecklembourg-Poméranie occidentale : L'un des expulsés résidait en Mecklembourg-Poméranie occidentale. Il avait été inculpé pour abus sexuel sur mineurs, viol et autres infractions.

Basse-Saxe : Cinq hommes de Basse-Saxe, âgés de la fin de la vingtaine à la fin de la trentaine, ont été expulsés. Leurs crimes comprenaient le meurtre, le viol, les coups et blessures graves, l'exploitation, la fraude et le vol.

Rhénanie-du-Nord-Westphalie : Un criminel du NRW était également parmi les passagers. Il avait été arrêté directement de la prison, où il avait purgé une peine pour incendie criminel.

Rhénanie-Palatinat : Un délinquant sexuel condamné de là-bas a également été expulsé.

Saxe-Anhalt : Deux individus de Saxe-Anhalt ont été expulsés. L'un avait purgé une peine pour deux viols, et l'autre avait été inculpé pour abus sexuel sur mineurs, avec des enquêtes en cours pour viol et fourniture de stupéfiants à des mineurs.

Thuringe : Un homme de 25 ans de Thuringe était également dans l'avion. Il avait été condamné en 2021 pour coups et blessures graves, vol à main armée et aggression contre des agents de l'autorité. Il avait purgé sa peine jusqu'en mars de cette année et était soupçonné d'avoir commis d'autres crimes après sa libération.

De plus, un homme de Saxe et six individus du Hesse ont été expulsés.

