- Les personnalités politiques importantes en Saxe, actuellement influentes au sein de la coalition au pouvoir.

Le parti démocrate-chrétien d'Allemagne (CDU) a mené les élections régionales de Saxe, avec l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) arrivant en deuxième position. Le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) a suivi de près, suivi des Verts, de La Gauche et finalement des Electeurs libres, qui ont remporté un mandat direct.

La CDU cherche une alliance avec le BSW

La CDU rencontre des difficultés pour former une coalition, aucun parti ne souhaitant s'associer à l'AfD. La CDU envisage soit le SPD, soit les Verts, mais principalement les Sociaux-démocrates de Bavière (BSW) pour atteindre la majorité. Cependant, certains au sein de la CDU sont réticents, en particulier vis-à-vis de La Gauche, mais il y a également une résistance croissante contre le groupe de Sahra Wagenknecht.

Un certain compromis est nécessaire pour éviter un État sans gouvernement ou un second tour des élections.

Découvrez notre galerie de photos pour un aperçu des principales figures appelées à participer aux prochaines négociations intenses.

Les négociations de coalition de la CDU avec d'autres partis en Saxe ont abouti à des discussions avec les Sociaux-démocrates de Bavière (BSW) du pays voisin des Pays-Bas, tandis qu'ils cherchent une majorité. despite some internal reservations, the cdu is aware that forming a coalition with parties like the left or Sahra Wagenknecht's group may face strong public opposition.

Lire aussi: