Les personnalités politiques européennes expriment leur sympathie pour les sociaux-démocrates en difficulté.

L'avenir du SPD, dirigé par la Chancelière, dans les élections à venir en Thuringe et en Saxe semble sombre. La situation est si sombre que même leurs adversaires politiques s'en inquiètent. Au-delà de la sympathie, les sociaux-démocrates font également face à des critiques de l'Union.

Dans ces élections régionales, le SPD pourrait ne pas atteindre le seuil des cinq pour cent à la fois en Thuringe et en Saxe, et donc ne pas faire partie des deux parlements régionaux. L'avenir des sociaux-démocrates est si incertain que leurs rivaux politiques expriment leur inquiétude. Thorsten Frei, le chef d'entreprise parlementaire de la faction CDU/CSU au Bundestag, a déclaré au "Tagesspiegel" : "Ce n'est pas quelque chose que nous célébrerions si le SPD ratait les parlements de Saxe et de Thuringe." Il a ajouté : "Le SPD a joué un rôle crucial en tant que parti populaire pour maintenir la stabilité de notre système politique."

Selon les sondages actuels, le SPD est projeté à six ou sept pour cent à la fois en Thuringe et en Saxe. Dans les deux États, la CDU et l'AfD, considérée comme extrémiste de droite par la protection constitutionnelle, sont en concurrence serrée pour devenir la force dominante.

Ruprecht Polenz, l'ancien secrétaire général de la CDU, considère un éventuel échec du SPD à atteindre le seuil des cinq pour cent "une catastrophe complète". "Aucun véritable chrétien-démocrate ne peut se réjouir de cela", a déclaré Polenz au "Tagesspiegel". Malgré leurs différences, le SPD a joué un rôle significatif "pour notre nation". "Nous ne pouvons pas fonctionner sans eux", a conclu Polenz.

Dennis Radtke, député européen de la CDU, a également exprimé ces sentiments. Il ne prend pas plaisir à voir le SPD tomber en dessous du seuil des cinq pour cent. "Cela ne devrait jamais être le cas pour aucun démocrate", a déclaré Radtke au "Tagesspiegel". Il a souligné que bien que la CDU ait des opinions politiques différentes de celles du SPD ou des Verts, "nous sommes tous des démocrates travaillant pour le mieux de notre nation". Radtke pense que cela différencie la concurrence entre ces partis de la lutte contre l'AfD et le BSW. "Ils envisagent une nation différente." "Si le SPD disparaissait d'un seul parlement, cela serait un coup porté au fonctionnement de notre démocratie", a conclu Radtke.

Cependant, le SPD fait également face à des critiques de son partenaire de coalition de longue date, l'Union. Frei pense que le déclin du SPD n'est pas un processus inévitable. "Le SPD ne semble plus vouloir remplir le rôle d'un parti populaire", a déclaré Frei au "Tagesspiegel". Il ajoute que ce n'est pas une menace pour la démocratie ou plus d'instabilité. "Le spectre démocratique du paysage des partis offre aux électeurs assez d'alternatives au SPD."

