Les personnalités politiques de l'UE plaident pour la candidature de Merz à la chancelière.

Après les victoires dans les élections régionales de Thuringe et de Saxe, on murmure que la CDU va nommer des ministres dans les deux régions. Le triomphe a relancé les discussions sur Friedrich Merz comme option possible pour la candidature à la chancellerie pour les élections fédérales à venir. Cependant, le maire de Berlin semble être le seul membre du parti mécontent des résultats.

Une fois de plus, l'Union discute de la possibilité que Merz devienne le chancelier pour les élections fédérales à venir. Günther Oettinger, ancien ministre-président de Bade-Wurtemberg et commissaire européen, soutient la candidature de Merz et pousse pour une décision immédiate. "Ne pas le nommer immédiatement après l'élection de Brandebourg serait une erreur", a déclaré Oettinger au "Tagesspiegel". L'élection en Brandebourg aura lieu dans trois semaines. "Il y a un large soutien au sein du parti pour que Merz assume ce rôle", a ajouté Oettinger.

Thorsten Frei, le chef de groupe CDU/CSU au Bundestag, a salué la réponse de Merz à l'attaque terroriste de Solingen. "Merz a solidement établi la position de la CDU dans un environnement difficile avec sa prise de position claire", a déclaré Frei au journal. Les résultats des élections indiquent, "que nous allons incontestablement dans la bonne direction avec lui".

Merz et le ministre-président de Bavière, Markus Söder, ont convenu d'aborder la 'question K' (candidature à la chancellerie) après les élections régionales. Söder a de nouveau exclu sa propre candidature après les tractations internes de l'Union avant les élections fédérales de 2021. Cependant, il a laissé la porte ouverte à une réévaluation si la CDU le lui demandait. Le prédécesseur de Söder, Horst Seehofer, a salué l'initiative de Merz de réforme de la politique migratoire après l'attaque de Solingen. "Des étapes importantes ont été franchies", a déclaré Seehofer au portail "Table.Briefings".

Déception du maire de Berlin face aux résultats des élections

Le maire de Berlin, Kai Wegner, a cependant exprimé sa déception face aux résultats des élections régionales de la CDU en Thuringe et en Saxe. "Il n'y a rien à célébrer dans les résultats des élections de la CDU", a déclaré Wegner au "Tagesspiegel". "Nous devons sérieusement réfléchir à pourquoi nous n'avons pas réussi à convaincre plus de gens de notre position politique."

Les résultats des élections en Thuringe et en Saxe, selon Wegner, ont révélé que de nombreuses personnes dans le pays ne se sentent plus représentées par les partis démocratiques du centre. "C'est un appel

Lire aussi: