Les personnalités politiques de l'UE déplorent la diminution de l'influence des sociaux-démocrates

Les élections régionales prochaines en Thuringe et en Saxe annoncent des prévisions défavorables pour le SPD, le parti du chancelier. La situation est si préoccupante que même les opposants sont alarmés. Outre la compassion, les sociaux-démocrates font également face à des critiques de l'Union. Le SPD pourrait ne pas franchir le seuil des cinq pour cent dans les deux États, ce qui les exclurait des deux assemblées législatives. Cette perspective est si défavorable que même les adversaires politiques ne se réjouissent pas. "La possibilité que le SPD ne parvienne pas à entrer dans les législatures de Saxe et de Thuringe n'est pas une source de joie pour nous", a déclaré Thorsten Frei à "Tagesspiegel". "Le SPD a joué un rôle crucial en tant que parti populaire pour maintenir la stabilité de notre système politique", a noté le gestionnaire parlementaire de la faction CDU/CSU au Bundestag. "Notre nation a prospéré lorsque les partis populaires, la CDU/CSU et le SPD, se sont battus pour le pouvoir."

Selon les sondages actuels, le SPD obtient environ six à sept pour cent en Thuringe et en Saxe. Les sociaux-démocrates, actuellement partenaires juniors au gouvernement avec la gauche ou la CDU dans les deux États, sont mis à l'épreuve par la CDU et l'AfD, dont les branches régionales en Thuringe et en Saxe sont considérées comme d'extrême droite par la protection constitutionnelle, pour devenir la force dominante.

Ruprecht Polenz, l'ancien secrétaire général de la CDU, considère même un éventuel échec du SPD à franchir le seuil des cinq pour cent comme "une catastrophe absolue". "Aucun chrétien-démocrate ne devrait se réjouir de cela", a déclaré Polenz à "Tagesspiegel". Bien que le SPD diffère idéologiquement de l'Union, ses contributions importantes à la nation ne doivent pas être ignorées. "Nous ne pouvons pas nous permettre de les perdre", a déclaré Polenz.

Le député européen du CDU Dennis Radtke s'abstient également de se réjouir si le SPD ne franchit pas l'obstacle. "La CDU a des objectifs et des visions politiques différents de ceux du SPD ou des Verts, mais nous partageons un combat démocratique commun pour les meilleures solutions pour notre nation", a commenté Radtke au journal. La compétition entre ces partis diffère de la lutte contre l'AfD et le BSW, "qui visent une nation différente". "La disparition du SPD d'une seule législature serait un coup porté au fonctionnement de notre démocratie", a noté Radtke.

Cependant, le SPD fait également l'objet de critiques de la part de son ancien partenaire de coalition de longue date, l'Union. Le gestionnaire de faction CDU/CSU Frei a souligné que le déclin du SPD n'était "pas inéluctable". "Le SPD semble réticent à jouer le rôle d'un parti populaire". Il semble avoir perdu le contact avec les électeurs, pas seulement en Saxe et en Thuringe. Selon Frei, cela ne signifie pas nécessairement une menace pour la démocratie et plus d'instabilité. "Le spectre démocratique du paysage des partis offre aux électeurs des alternatives au SPD."

