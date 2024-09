Les personnalités de premier plan du paysage politique du Brandebourg rejettent avec persistance l'idée d'une coalition avec l'AfD.

Si l'AfD sortait vainqueur des élections au Landtag du 22 septembre, elle pourrait ensuite occuper le poste de président du Parlement, en tant que représentant principal de l'État, a mis en garde Woidke lors d'une interview. Son plan est d'empêcher cette situation en utilisant toutes les mesures démocratiques disponibles.

Malgré ses réticences, Woidke n'a pas complètement écarté la possibilité de collaborer avec le récemment créé Brandenburg BSW. Cependant, il a admis son incertitude quant à la dynamique interne du parti, étant donné qu'il est incertain de qui détient l'influence. Il a suggéré que cela pourrait être difficile si la présidente fédérale Sahra Wagenknecht exerçait une influence significative, dirigeant ainsi le Brandenburg BSW depuis la Sarre.

Le président du Brandenburg BSW et candidat principal, Robert Crumbach, a réaffirmé la position de son parti de ne pas s'aligner avec l'AfD. Cette décision a été prise lors de la création du parti et reste valable, a-t-il déclaré lors d'une interview de RBB lundi soir. S'il parvient à entrer au Parlement régional, il voit le parti dans une position favorable. Sa liste comprend 30 candidats, dont des experts chevronnés. Le comité fédéral évalue actuellement les nouveaux membres potentiels du parti. Il considère comme très improbable que des membres de l'AfD soient acceptés, a déclaré Crumbach. Il a également mentionné que la question de savoir si d'anciens membres de la Stasi seraient les bienvenus n'était pas un sujet majeur.

Le candidat principal de la CDU, Redmann, a également confirmé la position de son parti d'exclure toute coalition avec le parti de gauche et l'AfD, en raison de leur incompatibilité persistante. Il vise à empêcher les électeurs frustrés de se tourner vers l'AfD, mécontents des actions du gouvernement fédéral. "Il n'y aura pas de meilleure politique avec l'AfD", a-t-il averti.

Redmann a vu les élections régionales en Saxe et en Thuringe comme un coup de pouce pour le président fédéral de l'Union, Friedrich Merz. "Michael Kretschmer a été clairement endorsed, et la CDU en Thuringe a fait des gains considérables", a-t-il noté, faisant référence aux candidats principaux de la CDU dans les deux États fédéraux d'Allemagne de l'Est. "Dans ce sens, cela renforce également le président fédéral", a-t-il conclu.

Les récents sondages pour l'élection régionale placent l'AfD en tête, suivie de près par le SPD et la CDU. Les Verts, qui gouvernent l'État en coalition avec le SPD de Woidke et la CDU depuis 2019, risquent de ne pas être réélus au Parlement régional. En cas d'échec du SPD à obtenir la première place pour la première fois depuis 1990, Woidke a annoncé sa démission. Il a occupé le poste de ministre-président pendant onze ans.

