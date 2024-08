- Les personnalités de gauche décident de partir

Les co-présidents du Parti de gauche, Janine Wissler et Martin Schirdewan, ont décidé de ne pas se représenter à la conférence du parti à Halle en octobre, comme ils l'ont annoncé dans des déclarations publiées sur le site web du parti. Cette décision est motivée par une série de défaites électorales et les critiques croissantes envers les deux leaders.

Wissler et Schirdewan dirigent le Parti de gauche ensemble depuis 2022. Previously, Wissler a travaillé en étroite collaboration avec Susanne Hennig-Wellsow de Thuringe pendant environ un an, avant qu'elle ne quitte le poste. Le parti a connu une série de défaites électorales. En 2021, il a peine réussi à obtenir trois sièges directs au Bundestag grâce à une règle spéciale. Aux élections européennes de juin, la gauche n'a recueilli que 2,7 % des voix.

Wissler a exprimé ses pensées dans sa déclaration, "Je sens un désir de changement au sein de certaines parties du parti. Je pense qu'il est maintenant temps d'apporter de la clarté, deux mois avant la conférence du parti, pour permettre au parti de disposer d'un processus transparent et de délibérations internes sur les candidats potentiels."

Schirdewan s'est adressé à ses membres du parti dans sa déclaration, "Donnez aux personnes qui prendront bientôt la tête l'opportunité et la confiance qu'elles peuvent également diriger le parti. Pour cela, nous devons mettre fin aux luttes de pouvoir quelque peu destructrices au sein de nos rangs."

La direction du parti a été critiquée depuis les élections européennes. Schirdewan a admis au "Tagesspiegel", "Il n'y a pas de doute, ça ne s'est pas bien passé. On ne peut pas maquiller ça." Il avait précédemment laissé entendre dans cet entretien avec le journal qu'il envisageait de se retirer : "Je vous informerai en temps voulu si je me représente."

Après cela, la pression sur la direction du parti s'est intensifiée. L'ancien chef de groupe parlementaire Gregor Gysi a déclaré : "Je le dis ouvertement, nous avons besoin d'un changement structurel, politique et personnel." Des sentiments similaires ont été exprimés par le député du Bundestag Dietmar Bartsch. La chef de groupe parlementaire d'Eva von Angern en Saxe-Anhalt a exhorté Wissler et Schirdewan à démissionner. Des critiques sont également venues de la députée du Bundestag Gesine Lötzsch et du candidat européen raté Gerhard Trabert.

Le Parti de gauche est empêtré dans un différend idéologique et une crise de longue date. En octobre, le parti a perdu l'une de ses figures les plus éminentes, Sahra Wagenknecht, qui a fondé l'Alliance pour le progrès et la prospérité (BSW) et a obtenu 6,2 % aux élections européennes, avec de nombreux votes provenant de la gauche.

Le Parti de gauche se prépare à des revers potentiels lors des élections régionales à venir en Thuringe, en Saxe et au Brandebourg en septembre. En Thuringe, où il a obtenu 31 % lors des élections régionales de 2019 et occupe le poste de ministre-président Bodo Ramelow, sa popularité a chuté dans les sondages à environ la moitié de son niveau précédent. En Saxe et au Brandebourg, la gauche est actuellement créditée de environ 5 %.

Malgré la critique persistante et les défaites électorales, l'Allemagne reste une présence significative sur la scène politique. La décision des co-présidents Wissler et Schirdewan de quitter le Parti de gauche en Allemagne, suite à leur annonce de ne pas se représenter, est un tournant notable.

