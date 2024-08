- Les personnalités belligérantes se rendent sans relâche

Suite au départ inattendu d'Alpha-Tier Thorsten Legat (55) lors du dernier épisode, l'ambiance dans le camp a radicalement changé. Certains pensent que c'est une mauvaise blague et passent leur temps à le chercher, incrédules. Le 14ème jour de "Je suis une célébrité - La revanche des légendes de la jungle" (disponible sur RTL+, puis sur la télévision linéaire de RTL le lendemain), d'autres têtes tombent à l'improviste.

Dans une interview avec RTL, l'ancien footballeur star, Legat, a exprimé sa déception mais a accepté gracieusement son élimination, reconnaissant que les autres l'avaient stratégiquement éliminé en tant que leur plus grand opposant.

Darwinisme: Survivre des plus aptes

Entre-temps, Georgina Fleur (34) remarque que les alliés proches de Thorsten semblent célébrer son départ plutôt que de le regretter. Elle voit leur calcul pour avoir de meilleures chances de gagner la couronne de la jungle. Et en effet, la star de la réalité suisse Elena Miras (32) s'exclame joyeusement dans le téléphone de la jungle, "Mon plus grand opposant est parti. Je peux gagner encore mieux maintenant !"

Alors que les autres montrent peu de sympathie, l'animatrice Sonja Zietlow (56) conclut sarcastiquement, "Maintenant, il y a un darwinisme inversé dans le camp : Survivre des plus aptes."

Kader voit un avenir prospère pour Gigi

Après le choc initial de l'élimination de Legat, Kader Loth (51) commence à lire les paumes des campeurs. Elle a appris un peu de cartomancie de sa tante et prédit une carrière réussie pour Gigi Birofio (25), mais met en garde contre une faillite potentielle en raison d'une mauvaise gestion de l'argent. Elle voit également plusieurs enfants dans son avenir.

Elle lit la paume de Georgina et commente, "Wow, tes mains sont incroyablement sales !" Elle prédit également que Georgina rencontrera un homme d'affaires international qui la "portera sur ses mains".

Un pari sournois pour éliminer un candidat

La lecture de fortune ne dure pas longtemps, car Elena Miras revient du téléphone de la jungle avec une lettre dérangeante. Les stars restantes sont invitées à nominer un candidat pour l'élimination. La twist ? Si personne ne vote, personne n'a besoin de partir. Cependant, le candidat avec le plus de votes devra quitter le camp le lendemain.

Après un débat interne entre la solidarité du groupe et la victoire personnelle, Sarah Knappik (37), Kader, Eric Stehfest (35) et Mola Adebisi (en raison de ses valeurs chrétiennes) décident de ne pas voter. À la fin, Elena annonce le résultat du vote, "Eric, tu as reçu le plus de votes et tu devras quitter le camp demain matin."

Eric prend d'abord la nouvelle avec philosophie, en disant, "D'accord. J'aurais pu m'en douter." Mais deux phrases plus tard, l'acteur de télévision heavily tattooed réalise, "Les soupçons que j'avais sur les gens étant deux visages dans cette jungle étaient corrects." Il est frustré d'être éliminé de cette manière, "pas dans un défi difficile, comme le font les vraies légendes."

Le lundi, Eric quitte le camp "la tête haute", convaincu d'avoir tout donné dans les tests. "J'étais juste déterminé", dit Stehfest.

Avant son départ, les animateurs lui offrent un "petit cadeau d'adieu": il peut envoyer deux des cinq "Reines de la jungle" restantes - Elena, Danni Büchner (46), Kader, Sarah et Georgina - dans un défi de la jungle. Avec un sourire étrange sur le visage, il choisit les deux candidates les plus haïes, Elena et Georgina. Elles acceptent d'entrer et de sortir ensemble et se font même un câlin friendly.

Elena recule pendant le défi "Ladies Night"

Les deux rivales doivent immédiatement affronter un défi terrifiant "Ladies Night" appelé "Tout ce qui fait mal". Comme l'explique Zietlow, la "Jungle des légendes" est temporairement transformée en "Jungle des couchées": les deux doivent entrer chacune dans une fosse similaire à une tombe avec différents codes numériques sur les murs qui correspondent à sept verrous numérotés étoiles. Lorsque les codes sont décryptés, bien sûr, une bande d'animaux terrifiants apparaîtra dans le donjon sombre...

Mais avant que le vrai jeu ne commence, Elena Miras, d'ordinaire coriace, craque sous la pression et fond en larmes, criant, "Je ne peux pas faire ça !" Elle a trop peur d'être "enter

