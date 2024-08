Les personnalités associées au tennis entourant Zverev sont inondées de détestation et d'intentions meurtrières.

Des messages haineux en ligne harcèlent les stars du tennis, y compris une Française qui partage son propre harcèlement et reçoit des soutiens. Même la numéro un allemande est prise pour cible. Alors, quelles sont les solutions viables pour lutter de manière durable contre ce problème?

Pour Alexander Zverev, il n'y a qu'une stratégie pour supporter les insultes en ligne : "Les ignorer." Le sujet controversé a refait surface dans le tennis suite à la publication par la Française Caroline Garcia de commentaires haineux à son encontre lors de l'US Open. La numéro un allemande a également révélé avoir reçu des insults significatives sur les réseaux sociaux lors du tournoi du Grand Chelem à New York. "Regardez mon Instagram, voyez combien j'en reçois, combien ils souhaitent la mort de ma mère ou la mienne", a déclaré Zverev. "Il y a des idiots partout dans le monde."

Garcia a révélé avoir reçu des centaines de messages haineux, y compris des menaces de mort contre sa mère. Bien que cela lui fasse mal, elle est équipée de mécanismes de défense à 30 ans. "Mais ce n'est toujours pas acceptable. Ça m'inquiète quand je pense aux jeunes joueurs en herbe qui doivent faire face à cela", a-t-elle écrit.

"Détruit le plaisir"

La jeune star Jule Niemeier a connu des expériences similaires au début de sa carrière. Maintenant, elle restreint sévèrement la section des commentaires sous ses publications Instagram. "Je trouve ça vraiment triste parce que ça détruit le plaisir", a déclaré la native de Dortmund après sa victoire au deuxième tour de l'US Open concernant les rencontres avec des messages haineux. "Quand tu viens de commencer la tournée, beaucoup ne savent pas comment gérer ça."

Elle passe "presque pas de temps" sur les réseaux sociaux, a révélé la jeune femme de 25 ans. Cependant, ils sont une plateforme importante pour les sponsors. "Mais je partage peu de ma vie personnelle, en étant consciente de ces messages, pour me protéger et protéger mes proches", a-t-elle déclaré. Son amie Eva Lys avait précédemment partagé des messages haineux en public - et avait reçu des soutiens publics après coup.

"Confrontons ce désastre ensemble"

L'an dernier, la Fédération française de tennis a introduit une solution technique pour protéger les joueurs participant au tournoi de Roland-Garros des commentaires haineux. Un IA filtre les messages non désirés que les joueurs peuvent consulter en scannant un code QR pour accéder à leurs comptes de réseaux sociaux.

"La WTA et l'ATP travaillent sur des solutions", a approuvé Niemeier - mais : "Ça ne peut pas être entirely prevented. You win a match and still receive these messages, which is absolutely bizarre." Garcia a exprimé son inquiétude pour que ces plateformes prennent des mesures plus importantes contre la haine dans un long post sur les réseaux sociaux. Elle a également critiqué le classement mondial des tournois et les parrainages du tennis avec les entreprises de paris, qu'elle estime contribuer à de mauvaises habitudes de jeu. Les parieurs frustrés laissent souvent des commentaires haineux dans les sections de commentaires après des défaites, accusant les joueurs de truquer les matches intentionnellement.

Garcia a reçu un soutien important pour sa prise de position, principalement de la part d'autres joueuses de tennis féminines. La numéro un mondiale Iga Swiatek de Pologne l'a remerciée. La sixième joueuse mondiale Jessica Pegula des États-Unis a commenté : "Les menaces de mort haineuses et les menaces contre la famille sont devenues la norme." La Tunisienne Ons Jabeur a répondu à Garcia : "Unissons-nous tous pour combattre ce désastre."

