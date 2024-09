- Les personnages attendus de l'univers cinématographique Marvel n'ont pas encore fait leur apparition

Depuis le lancement de "Avengers: Endgame" en 2019 et la supposée conclusion de la troisième phase de l'univers cinématographique Marvel, des figures marquantes comme Robert Downey Jr. (59) en tant qu'Iron Man et Chris Evans (43) en tant que Captain America ont pris leur retraite.

Maintenant, la quatrième phase et le cinquième segment actuel de l'univers cinématographique Marvel offrent une excellente plateforme pour introduire de nouveaux personnages de super-héros captivants. Certains de ces nouveaux venus, tels que Kathryn Hahn (51) en tant qu'Agatha Harkness dans "WandaVision" ou Florence Pugh (28) en tant que Yelena Belova et l'acteur de "Stranger Things" David Harbour (49) en tant que Red Guardian dans "Black Widow", ont déjà obtenu des rôles futurs chez Marvel : Harkness sera la star de la série dérivée "Agatha All Along" sur Disney+, prévue pour le 19 septembre.

Le Red Guardian et Yelena Belova feront leur apparition dans "Thunderbolts", le film d'équipe anti-héros de Marvel, prévu pour les salles allemandes en avril 2025. Cependant, pour les dix prochains personnages de Marvel introduits depuis la quatrième phase, leur avenir à l'écran ou en streaming reste incertain.

Clea, interprétée par Charlize Theron

La célèbre actrice Charlize Theron (49) a fait son entrée dans l'univers Marvel en tant que puissante sorcière Clea. Dans le climax de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", elle apparaît et demande de l'aide à Strange (Benedict Cumberbatch, 48). Ensemble, ils entrent dans le royaume de Clea à travers un portail. Les événements qui suivent restent incertains.

Les fans de Marvel pourraient potentiellement revoir ce personnage intrigant dans l'un des deux prochains films des Avengers, "Doomsday" ou "Secret Wars". Dans les comics Marvel, Clea est en réalité mariée à Doctor Strange.

Dane Whitman, interprété par "Game of Thrones" star Kit Harington

Dans le film controversé de l'univers cinématographique Marvel "Eternals" de 2021, l'acteur de "Game of Thrones" Kit Harington (37) a fait ses débuts dans l'univers Marvel. Il incarne Dane Whitman, également connu sous le nom de Black Knight, et manie l'épée Ebony Blade.

À la fin de "Eternals", un lien a été établi entre Whitman et Blade (Mahershala Ali, 50). Cependant, l'avenir du prochain film solo "Blade" est incertain - et il n'a pas été confirmé si Harington réapparaîtrait en tant que Whitman dans ce projet.

G'iah, interprétée par "Game of Thrones" star Emilia Clarke

Harington n'est pas le seul star de "GoT" à entrer dans l'univers Marvel; Emilia Clarke (37), qui a joué Daenerys Targaryen dans la série HBO épique, a fait ses débuts dans l'univers Marvel dans "Secret Invasion".

À la fin de la série, qui a également été critiquée par les spectateurs et les critiques, son personnage G'iah est devenu l'une des figures les plus puissantes de l'univers Marvel. Cependant, aucun nouveau projet l'impliquant n'a été annoncé pour l'instant, et son avenir dans l'univers Marvel reste incertain.

Eros/Starfox, interprété par la superstar de la musique Harry Styles

Le musicien Harry Styles (30) fait partie de l'univers Marvel, apparaissant dans la scène post-générique de "Eternals" en tant qu'éternel nommé Starfox. Le patron de Marvel Kevin Feige (51) a déclaré il y a environ deux ans que Starfox, également connu sous le nom d'Eros, se lancerait dans de nouvelles aventures "cosmiques".

Cependant, depuis, il n'y a pas eu d'autres annonces officielles de Marvel Studios. La carrière d'acteur de Harry Styles ne semble pas progresser après sa réception dans "Don't Worry Darling" et "My Policeman". Pour l'instant, il n'y a pas de projets de film ou de série en développement pour le musicien.

Kate Bishop, interprétée par Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld (27) a incarné le personnage largement apprécié de Kate Bishop dans "Hawkeye". Elle est censée succéder à Jeremy Renner (53) en tant que Hawkeye dans l'univers Marvel et est recrutée par Ms. Marvel (Iman Vellani, 22) pour l'équipe des Young Avengers dans les dernières minutes du flop de Marvel "The Marvels".

Cependant, un film centré sur les jeunes héros des Avengers n'a pas encore été annoncé par Marvel. Les fans pourraient voir Bishop et son équipe des Young Avengers dans les prochains deux films des Avengers.

Les Éternels

Le groupe de héros unique du film cinématographique Marvel "The Eternals", sorti en 2021, n'a pas encore obtenu d'autres apparitions prévues dans l'univers Marvel. Avant sa sortie, le film du réalisateur oscarisé Chloe Zhao (42) n'a pas atteint les attentes pour un blockbuster Marvel avec un chiffre d'affaires mondial de seulement un peu plus de 400 millions de dollars.

Actuellement, "il n'y a pas de projets immédiats pour 'Eternals 2'" selon Kevin Feige, patron de Marvel, qui a révélé cette information il y a quelques semaines.

America Chavez, interprétée par Xochitl Gomez

La jeune figure de proue de Marvel America Chavez (Xochitl Gomez, 18) possède le pouvoir de voyager à travers le multivers. Elle était l'un des personnages principaux de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Aucune autre apparition confirmée dans l'univers Marvel n'est prévue pour ce personnage captivant de Marvel pour l'instant, mais America Chavez pourrait également rejoindre les Young Avengers et aider avec ses pouvoirs dans "Avengers: Doomsday" et "Avengers: Secret Wars".

Introduite aux fans de Marvel dans "Thor: Love and Thunder", la figure attachante de l'univers Marvel Love a été incarnée. Originellement prise sous l'aile du divin tueur Gorr, interprété par Christian Bale à l'âge de 50 ans, elle s'est ensuite retrouvée en compagnie du puissant Thor, interprété par le 41 ans Chris Hemsworth.

Représenter l'amour à l'écran était India Rose Hemsworth, fille de Chris Hemsworth, à l'âge tendre de 12 ans. La probabilité de la revoir dans l'univers cinématographique Marvel (MCU) dépend de la réalisation d'un cinquième film "Thor", qui n'est toujours pas confirmée. Les réalisateurs précédents de "Thor", Taika Waititi, 49 ans, ont partagé qu'ils ne seraient pas à la tête de la suite.

L'univers cinématographique Marvel a également introduit le personnage d'Hercule, interprété par Brett Goldstein de "Ted Lasso".

Hercule, fils de Zeus, est devenu un visage familier dans "Thor : Love and Thunder", incarné par Brett Goldstein à 44 ans. L'avenir des apparitions d'Hercule dans le MCU dépend de la possibilité d'un cinquième film "Thor".





