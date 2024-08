Les permis de construire ont fortement diminué au premier semestre

Les coûts de matériaux élevés et les options de financement difficiles continuent de décourager de nombreux futurs propriétaires et investisseurs. Le nombre de permis de construire continue de baisser, et les objectifs du gouvernement semblent largement manqués.

Les permis de construire pour la construction d'appartements ont chuté en première moitié de l'année. Ils ont diminué de 21,1 % de janvier à juin par rapport à l'année précédente, soit de 28 500 à 106 700, selon l'Office fédéral de la statistique. La tendance a continué de montrer une forte baisse : en juin seul, il y a eu une baisse de 19,0 % à 17 600 appartements. Par rapport à juin 2022, cela représente même 42,1 % de moins. Les coûts de financement et de construction élevés sont avancés comme raisons de cette tendance à la baisse. Les associations professionnelles se plaignent également d'une bureaucratie excessive.

"Le niveau actuel de permis de construire correspond à un peu plus de 200 000 nouveaux appartements par an", a déclaré Sebastian Dullien, directeur scientifique de l'Institut pour la macroéconomie et le cycle des affaires (IMK). "Cela signifie que le marché du logement allemand continuera de souffrir". Le gouvernement fédéral vise 400 000 unités par an.

La baisse des permis de construire pour les nouvelles maisons individuelles a été particulièrement forte lors des six premiers mois de l'année : ici, il y a eu une baisse de 30,9 % à 18 600. Pour les maisons à deux familles, une baisse de 14,9 % à 6 600 a été rapportée. Le nombre de permis de construire pour les immeubles à appartements, le type de construction le plus nombreux, a également diminué de manière significative : ici, il a baissé de 20,8 % à 57 300 appartements.

Les perspectives d'une inversion de tendance lors de la deuxième moitié de l'année ne sont pas particulièrement bonnes. En juillet, plus de la moitié des entreprises de construction ont rapporté une pénurie de commandes dans la construction résidentielle, selon un nouveau sondage de l'Institut IFO de Munich. Au total, cela représente 51,3 %, après 50,2 % en juin. "Ce qui n'est pas commandé aujourd'hui ne peut pas être construit demain", a commenté Klaus Wohlrabe, responsable des enquêtes IFO, sur l'évolution. "Cela se reflète également dans les prévisions pour le nombre de nouveaux bâtiments résidentiels."

L'Office fédéral de la statistique a rapporté une baisse de 21,1 % des autorisations de permis de construire pour les appartements de janvier à juin 2023 par rapport à la même période en 2022. Despite these low numbers, Sebastian Dullien from the Institute for Macroeconomics and the Business Cycle stated that the German housing market will continue to struggle, as the federal government's target of 400,000 units per year remains significantly unmet.

Lire aussi: