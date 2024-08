Construction de bâtiments résidentiels - Les permis de construire en Bavière chutent fortement

Prix de la construction en hausse et taux d'intérêt plus élevés continuent de réduire considérablement la construction résidentielle en Bavière. Selon l'Office statistique de l'État, le nombre de permis de construire pour des logements délivrés lors des six premiers mois de l'année a chuté de 16 % pour atteindre 25 220.

La baisse a été particulièrement marquée dans les grandes villes, où les permis de construire ont diminué de 25 % par rapport à l'année précédente, et de 11 % dans les régions rurales. Cependant, il y a eu une légère augmentation du nombre d'unités résidentielles ajoutées dans les bâtiments existants, avec 2,5 % de permis supplémentaires délivrés à cet effet.

L'Institut Ifo de Munich prévoit que la baisse du secteur à l'échelle nationale se poursuivra. Les coûts de construction ont "dépassé les bornes", et l'accord collectif de branche pour l'industrie de la construction entraînera d'autres augmentations de coûts.

Malgré les défis, certains promoteurs continuent d'investir dans la construction de logements, cherchant à tirer parti des revenus locatifs potentiels. Toutefois, l'augmentation des coûts de construction et des salaires dans l'industrie de la construction, due à l'accord collectif de branche, inquiète certains investisseurs.

