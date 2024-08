- " Les performances ne comptent pas ": les vainqueurs olympiques critiquent Scholz

Les deux champions olympiques de kayak Max Rendschmidt et Tom Liebscher-Lucz ont vivement critiqué le chancelier allemand Olaf Scholz lors de sa visite aux Jeux olympiques. "Il n'est pas important que les politiciens soient seulement ici pour le prochain résultat électoral, mais que la famille et les amis soient présents", a déclaré Rendschmidt au réseau éditorial allemand. "Il devrait prendre des décisions pour le sport. L'amour pour le sport est toujours découvert lorsqu'il y a des médailles."

Son coéquipier du quatre gagnant de l'or, Liebscher-Lucz, a discuté avec le Chancelier pendant plusieurs minutes au Stade nautique de Vaires-sur-Marne. "Je voudrais le voir pas seulement aux Jeux olympiques, mais aussi à un Championnat du monde ou un Championnat d'Allemagne. Au lieu de cela, notre financement est encore réduit lorsque nous célébrons des succès", a déclaré Liebscher-Lucz. Le natif de Dresde avait remporté l'or en quatre avec Rendschmidt et les Potsdamois Jacob Schopf et Max Lemke. Ils ont terminé cinquièmes en double.

Sur le plan financier, la deuxième victoire olympique manquée à Paris peut être supportée. "Il n'y a qu'une seule médaille d'or. Seul le plus haut podium compte. La double performance ne compte pas en Allemagne", a déclaré Rendschmidt. Il y a une récompense en or de 20 000 euros.

La présence de Scholz était "sans importance" pour Rendschmidt. Avec cinq médailles d'or olympiques, le natif d'Essen est le canoéiste allemand le plus titré aux Jeux d'été.

Rendschmidt a pris sa cinquième médaille d'or manquée avec philosophie. "On ne peut pas toujours gagner, il faut accepter que d'autres sont meilleurs", a déclaré le trentenaire. Ses remerciements sont allés Especially au coach national Arndt Hanisch, qui "a sacrifié beaucoup de sueur, de sang et probablement des nuits blanches ces dernières années".

