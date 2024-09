"Les performances aériennes de Lipowitz impressionnent comme le choix préféré de Roglic en Vuelta"

Primoz Roglic, le champion de cyclisme, est impressionné par le talent du jeune Allemand Florian Lipowitz lors de la Vuelta a España. "Il est en feu", a déclaré Roglic lors du deuxième jour de repos de la course. "C'est un plaisir d'être son coéquipier pour la première fois. Il a déjà montré de belles performances, mais maintenant il porte le maillot blanc."

Lipowitz est actuellement sixième au classement général et lider le classement du meilleur jeune après deux semaines de course. Le jeune de 23 ans est à moins de deux minutes du podium dans cette course exigeante. Dans sa quête du maillot blanc, Lipowitz, ancien biathlète accompli, suit de près le concurrent espagnol Carlos Rodriguez, avec sept secondes de retard. Rodriguez a déjà terminé à plusieurs reprises dans le top 10 du Tour de France.

Lipowitz soutient Roglic

Cependant, Lipowitz joue principalement un rôle de soutien pour Roglic au sein de l'équipe Red Bull-Bora-hansgrohe. Le Slovène de 34 ans est actuellement deuxième au classement général, à 1 minute et 3 secondes du leader australien Ben O'Connor. Roglic est considéré comme le favori pour la dernière semaine, qui comprend trois étapes de montagne et un contre-la-montre individuel à Madrid. Il vise à remporter sa quatrième victoire à la Vuelta.

Roglic a perdu le maillot rouge de leader au profit d'O'Connor lors de la sixième étape. Quelques jours plus tard, Roglic a connu des difficultés dans les montagnes, qu'il a attribuées à des problèmes au dos. "Tout va bien pour le moment. J'ai hâte des prochaines étapes", a rassuré Roglic. Au cours du week-end, Roglic a réussi à regagner un peu de terrain sur O'Connor, mais il a également été pénalisé d'une amende de 20 secondes pour être resté trop longtemps dans le sillage de son équipe.

"C'était une semaine très difficile, une journée épuisante aujourd'hui", a admis Roglic tard dimanche. Il est "ravi de ce résultat", malgré son incapacité à prendre la tête. O'Connor était satisfait de sa défense réussie de la tête d'affiche : "Je suis toujours en tête, et c'est ce qui compte. Je prends les choses au jour le jour."

Roglic a l'avantage

Le duo gagnant d'une équipe de trois hommes qui ont réussi à s'échapper a été décidé lors de la dernière ascension, qui était une ascension difficile de 23% sur 18,9 kilomètres, culminant à 1835 mètres d'altitude. Le coureur espagnol Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) a pris la tête trois kilomètres avant la ligne d'arrivée, laissant derrière lui le Français Pavel Sivakov (UAE Emirates) et le Russe Alexander Wlassow (Red Bull-Bora-hansgrohe). Wlassow a tenté de rattraper Castrillo, mais n'a pas réussi. Castrillo a ainsi remporté la première victoire espagnole de la Vuelta cette année.

La prochaine étape difficile dans les montagnes aura lieu mardi à Lagos de Covadonga. Après deux jours plus faciles, les étapes de montagne à Alto de Moncalvillo et Picón Blanco suivront. Le

