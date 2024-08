- Les pêcheurs allemands en ramènent plus à terre: environ 157.000 tonnes.

Après deux années de volumes en baisse, l'industrie pêche allemande a rapporté plus de poissons en 2023. Elle a enregistré un poids de débarquement de 156 924 tonnes, soit une augmentation d'environ quatre pour cent par rapport à l'année précédente, comme l'a annoncé l'Office fédéral de l'agriculture et de l'alimentation (BLE) à Bonn. L'augmentation des volumes de poissons est principalement due à des quotas plus élevés pour les poissons de bancs tels que le merlu bleu.

En conséquence, les pêcheurs ont gagné environ 182 millions d'euros, légèrement moins qu'en 2022, où ils avaient gagné environ 187 millions. "La raison pour laquelle les revenus des pêcheurs allemands ont diminué malgré les débarquements plus importants est due à la composition des débarquements, qui se compose principalement d'espèces plus abordables telles que l'anguille et le maquereau, et moins d'espèces à haute valeur telles que les crabes comestibles, la langoustine ou le turbot", a déclaré l'expert du BLE Lutz Wessendorf.

Selon l'autorité, les poissons les plus fréquemment débarqués étaient le merlu bleu (24,2 pour cent), la sardine (22,4 pour cent) et le maquereau (10,7 pour cent). En 2022, le poids de débarquement des pêcheurs allemands a diminué de 8 pour cent, et de 9,5 pour cent l'année précédente.

Selon le BLE, environ 20 300 tonnes de poissons valant 120,9 millions d'euros ont été débarquées dans les ports de pêche du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, de Basse-Saxe, du Schleswig-Holstein et de Brême en 2023. Les environ 136 600 tonnes restantes ont été exportées vers des ports étrangers, principalement aux Pays-Bas et au Danemark.

Les ménages allemands ont acheté moins de poisson en 2023 mais ont dépensé plus d'argent pour cela. C'est ce que montrent les chiffres du Centre d'information sur les poissons. Dans l'ensemble, les consommateurs ont acheté 418 240 tonnes de poissons et de fruits de mer au cours de l'année dernière, soit environ 4,2 pour cent de moins qu'en 2022. Cependant, ils ont dépensé environ 5,1 milliards d'euros pour cela, soit presque 3,7 pour cent de plus qu'à

