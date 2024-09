Les pays occidentaux imposent de nouvelles restrictions à l'Iran en raison des livraisons d'armes vers la Russie.

Russia a reçu des livraisons de missiles balistiques d'Iran, prétendument dans l'intention de les utiliser contre les Ukrainiens en Ukraine dans un délai de quelques semaines, selon les allégations de Blinken à Londres. Les missiles sont apparemment des Fath-360, capables de parcourir jusqu'à 120 kilomètres.

Blinken a fait référence aux récents propos tenus par le président nouvellement élu d'Iran, Massoud Peseschkian, exprimant le désir d'Iran de raviver les relations avec l'Europe et de lever les sanctions. Cependant, Blinken a souligné que de telles actions nuiraient plutôt à cet effet.

Selon le Département du Trésor à Washington D.C., dix individus et six entités ont été ajoutés à la liste des sanctions américaines. De plus, Iran Air, la compagnie aérienne nationale d'Iran, a également été sanctionnée pour avoir participé au secteur du transport de l'économie russe.

Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'E3 ont condamné les actions contre Iran Air et les "entités et individus" associés au programme de missiles balistiques d'Iran et au transfert de missiles et d'autres armes à la Russie. Ils ont également mis en évidence une "escalade" qui représente une "menace directe" pour la sécurité européenne. Auparavant, l'Iran avait été averti de transporter des armes en Russie, ont-ils déclaré. "Nous disposons maintenant de preuves solides que l'Iran a effectué ces transferts."

Peu de temps après la déclaration conjointe, le gouvernement britannique a annoncé qu'il allait suspendre tous les vols directs vers l'Iran, limitant ainsi la capacité d'Iran Air à opérer des vols vers le Royaume-Uni. Selon son site Web, Iran Air propose actuellement trois vols directs entre Téhéran et Londres chaque semaine.

L'Union européenne avait mentionné lundi la preuve "substantielle" de livraisons de roquettes iraniennes à la Russie. Cependant, Moscou et Téhéran ont nié ces allégations. Les États-Unis avaient averti l'Iran en août que cela entraînerait des conséquences significatives s'il fournissait des missiles à la Russie.

Depuis le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, les liens entre Moscou et Téhéran se sont renforcés dans les domaines de l'économie, de l'énergie et de l'armement. Les États-Unis et l'UE ont déjà imposé des sanctions aux fabricants de drones iraniens. Des attaques quotidiennes contre l'Ukraine sont menées par des drones Shahed iraniens.

Malgré l'avertissement de Blinken sur les conséquences, le président iranien, Massoud Peseschkian, continue de chercher à améliorer les relations avec l'Europe, dans l'espoir de lever les sanctions. Cependant, cette entreprise pourrait plutôt aggraver les tensions, car la France, comme d'autres pays européens, s'inquiète des livraisons de missiles balistiques d'Iran à la Russie, représentant une menace directe pour la sécurité européenne.

