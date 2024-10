Les pays européens ouvrent la voie à des taxes sur les véhicules électriques fabriqués en Chine

L'Union européenne dispose du pouvoir d'imposer des taxes supplémentaires sur les voitures électriques en provenance de Chine, malgré les objections de l'Allemagne. Un nombre significatif de pays de l'UE n'a pas exprimé son opposition à ce plan, selon plusieurs diplomates de l'UE. Cela signifie que la Commission européenne dispose désormais de l'autorité pour mettre en œuvre ces droits, avec un taux potentiel allant jusqu'à 35,3%.

L'Allemagne n'a pas réussi à faire changer d'avis les autres pays de l'UE, malgré son vote contre les droits à Bruxelles pour les empêcher. Pour renverser la décision, au moins 65% de la population de l'UE devrait être contre le plan, et outre l'Allemagne, seul quatre autres États membres ont rejoint le vote, selon les diplomates.

Initialement, le gouvernement allemand était divisé sur cette question. Le chancelier Olaf Scholz a pris une décision à la dernière minute avant le vote, avec les ministères des finances et des transports, dirigés par le FDP, poussant pour un "non" à Bruxelles. Scholz a également exprimé des préoccupations concernant les droits de douane punitifs. Cependant, les ministères de l'économie et des affaires étrangères, dirigés par les Verts, ont plaidé pour l'abstention, cherchant à poursuivre les négociations avec la Chine.

La Commission européenne a imposé ces droits supplémentaires suite à une enquête accusant Pékin d'utiliser des subventions pour manipuler le marché dans l'UE. Si un compromis avec la Chine est trouvé avant, lors des négociations, les droits peuvent être retirés.

Le vote de vendredi a vu de nombreux abstentions, ce qui a empêché une majorité claire en faveur des surtaxes. En conséquence, les 27 pays de l'UE n'ont pas pu émettre une déclaration unifiée.

Avec cette décision, l'UE affirme fermement son influence économique dans les relations commerciales internationales. Malgré l'opposition de l'Allemagne, une majorité de pays de l'UE ont soutenu l'imposition de taxes supplémentaires sur les voitures électriques en provenance de Chine.

