Les pays du Moyen-Orient appellent à des pourparlers de cessez-le-feu à Gaza

Les États-Unis, l'Égypte et le Qatar font des efforts concertés pour amener Israël et Hamas à la table des négociations dès la semaine prochaine. Un cessez-le-feu à Gaza pourrait apaiser la situation explosive au Moyen-Orient.

Les chefs d'État et de gouvernement des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar ont appelé Israël et Hamas à reprendre les négociations le 15 août. Les trois pays, qui agissent en tant que médiateurs pour un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ont proposé dans une déclaration conjointe que les pourparlers puissent avoir lieu à Doha ou au Caire.

"Il y a maintenant un accord-cadre sur la table, et seuls les détails de la mise en œuvre doivent être clarifiés", ont-ils écrit : "Il n'y a plus de temps à perdre et plus d'excuses de quelque côté que ce soit pour des retards supplémentaires. Il est temps de libérer les otages, de commencer le cessez-le-feu et de mettre en œuvre cet accord." Les chefs d'État et de gouvernement ont également proposé de soumettre une proposition de pont finale pour résoudre les problèmes restants qui ont empêché Israël ou Hamas de s'accorder sur l'accord.

La déclaration intervient à un moment critique, car l'Iran et ses alliés tels que Hamas ont menacé de riposter contre Israël suite à la mort de deux figures de premier plan de Hamas et de la milice chiite libanaise Hezbollah. Il y a crainte que la guerre de Gaza ne s'intensifie en conflagration régionale. Il est temps, selon la déclaration, de "prodiguer un soulagement immédiat à la population souffrante de Gaza et aux otages et à leurs familles".

Israël confirme sa participation

Peu après, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé qu'il enverrait des représentants à la réunion du 15 août. "Suite à l'offre des États-Unis et des médiateurs, Israël enverra une délégation de négociateurs dans un lieu encore à déterminer le 15 août pour clarifier les détails et mettre en œuvre l'accord-cadre", a déclaré le bureau de Netanyahu. Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, a téléphoné au ministre de la Défense israélien Yoav Gallant pour discuter des mesures que les États-Unis prennent au Moyen-Orient pour défendre Israël et pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. "J'ai également souligné l'importance d'atteindre un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza pour assurer la libération des otages", a écrit Austin sur X.

Les efforts renouvelés pour conclure un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza sont également une tentative des pays médiateurs de relancer les pourparlers. Depuis l'assassinat de membres de haut rang de Hamas et de la milice chiite libanaise Hezbollah, il y a une préoccupation croissante qu'un conflit plus large pourrait éclater dans la région, impliquant également l'Iran. La mission iranienne à l'ONU a déclaré que l'Iran poursuit deux priorités simultanément : "D'abord, un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza et le retrait des occupants de cette zone", ainsi que des représailles pour l'assassinat de l'ancien chef politique de Hamas Ismail Haniyeh le 31 juillet en Iran.

Des cercles du gouvernement américain estiment qu'il n'est pas attendu qu'un accord entre Hamas et Israël soit signé la semaine prochaine. Selon un initié, le problème semble résider dans la séquence de l'échange des otages. Les deux parties devraient donc faire des concessions mutuelles, selon l'initié.

Lire aussi: