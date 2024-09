Les Pays-Bas se classent 2-2 contre le DFB-Elf, après un avantage initial de Swift.

Début Surprenant et Match Rempli de Combativité : Malgré un But Rapide des Pays-Bas, l'Allemagne et les Pays-Bas Se Séparent sur un Match Nul

Après un début chancelant, puis un combat acharné, et finalement un match nul : Malgré le but le plus rapide jamais marqué contre eux en fifty ans, l'équipe nationale néerlandaise a réussi à décrocher un point malgré des faiblesses défensives importantes. Jouant avec un risque défensif élevé et une passion immense, l'équipe de Julian Nagelsmann, incluant les joueurs clés Florian Wirtz et Jamal Musiala, s'est battue pour obtenir un match nul 2:2 (2:1) à Amsterdam.

Deniz Undav (38e minute) a marqué son premier but en équipe nationale, remplaçant l'attaquant blessé Niclas Füllkrug, tandis que Joshua Kimmich (45+3) a renversé la situation avant la mi-temps. Cependant, Denzel Dumfries (50e minute) a égalisé avec un autre but rapide des Pays-Bas devant 50 109 spectateurs au stade Johan Cruyff.

Trois jours après leur victoire 5-0 contre la Hongrie, les Néerlandais se sont révélés être des adversaires beaucoup plus coriaces dans ce match de haut niveau du Groupe 3 de la Ligue des Nations. Malgré le match nul, l'équipe allemande reste en tête du classement et affrontera la Bosnie-Herzégovine (11.10.) et les Pays-Bas (14.10.) en octobre, ce qui pourrait ouvrir la voie aux quarts de finale.

Nagelsmann peut être satisfait de la relance de son équipe après l'Euro à domicile, même s'il n'a pas réussi à tromper l'équipe de Ronald Koeman. Cependant, l'équipe a fait preuve d'une belle résilience.

Un Début Difficile pour l'Équipe Allemande

"Nous voulons créer un moment inoubliable", avait déclaré Nagelsmann. Cependant, l'équipe a connu un réveil brutal avec le toit du stade fermé en raison de conditions météorologiques défavorables. L'équipe néerlandaise a pris le defense allemand par surprise en moins de 99 secondes, avec Ryan Gravenberch qui a mis Tijjani Reijnders sur orbite pour le but. C'était le but le plus rapide concédé par l'équipe allemande en fifty ans, Johan Neeskens ayant marqué encore plus rapidement lors de la finale de la Coupe du monde 1974 contre les Pays-Bas.

Nagelsmann avait mis en garde contre le jeu à contre-attaque des Néerlandais avant le match, mais son équipe a eu du mal à le contenir. La défense allemande a vacillé, avec Nico Schlotterbeck et Jonathan Tah receiving tous les deux des cartons jaunes dans les 25 premières minutes. Robert Andrich et Pascal Groß ont également eu du mal à contenir le milieu de terrain.

Malgré la stratégie risquée, l'équipe allemande a réussi à éviter un scénario plus défavorable. Denzel Dumfries aurait pu agrandir l'écart avec une tête (15e minute), tandis que Xavi Simons a manqué une occasion de marquer contre son ancien club (21e minute). Nagelsmann et son adjoint Sandro Wagner ont dû trouver des solutions depuis le banc.

Sous l'ancien entraîneur Hansi Flick, l'équipe allemande aurait peut-être sombré après une telle performance l'année dernière. Cependant, l'équipe a démontré une croissance significative sous Nagelsmann après l'Euro à domicile, grâce en grande partie aux contributions de Jamal Musiala et de Florian Wirtz, qui ont une fois de plus prouvé leur valeur dans ce match sous haute pression.

Les Néerlandais ont également joué leur rôle. Musiala a intercepté une passe faible de son ancien coéquipier de Bayern Munich Matthijs de Ligt. Le ballon a été envoyé à Wirtz via Havertz et Undav, mais Verbruggen a réussi à sauver le tir de Wirtz, seulement pour être devancé par le tir suivant d'Undav.

Pour Undav de Stuttgart, qui avait remplacé l'attaquant blessé Füllkrug, c'était son premier but en quatre apparitions internationales. Mais il n'avait pas encore fini. Après qu'Andrich ait décalé le ballon à gauche, la défense néerlandaise a perdu à nouveau sa cohérence. Raum a traversé le ballon à Undav, qui a mis Kimmich sur orbite pour son septième but international et son premier en tant que capitaine.

L'avantage allemand était chanceux et de courte durée. Nagelsmann a fait entrer Waldemar Anton pour Tah, mais la sécurité n'est pas revenue. Surtout Brobbey a causé des problèmes pour les Allemands. L'avant-centre d'Ajax a mis Dumfries sur orbite pour le but après un rapide turnover contre Schlotterbeck. Havertz a eu une occasion en or de reprendre l'avantage, mais comme contre la Hongrie, le

