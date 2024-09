Les Pays-Bas offriront une aide financière supplémentaire d'un milliard à Tennet.

L'administration néerlandaise offre un prêt d'un milliard d'euros à Tennet, gestionnaire de réseau de puissance appartenant à l'État qui opère également en Allemagne. Tennet doit obtenir un prêt de 19 milliards d'euros pour financer des investissements essentiels en 2025 et 2026, selon le gouvernement d'Amsterdam. Ces fonds ne seront pas utilisés dans la partie allemande de leurs opérations.

Tennet est l'un des opérateurs de système de transmission essentiels en Allemagne. Initialement, le gouvernement allemand avait l'intention d'acheter la division allemande de Tennet aux Pays-Bas, mais des contraintes financières sont apparues suite à une importante décision de justice concernant le Fonds pour la transition et le climat. Une solution n'a pas encore été trouvée.

Pour compenser le retard dans les ajustements structurels, Tennet reçoit désormais un prêt supplémentaire de 2 milliards d'euros pour 2025 et un prêt supplémentaire de 17 milliards d'euros en 2019, comme annoncé par le gouvernement néerlandais. Ils ont déclaré : "Principalement, le gouvernement vise à ne pas utiliser les fonds des contribuables néerlandais pour la partie allemande."

En ce qui concerne l'opération allemande, "l'implication d'investisseurs privés dans Tennet Allemagne est actuellement considérée comme la solution structurelle la plus viable pour satisfaire les besoins en capital de Tennet Allemagne". Cela pourrait être réalisé par "une offre de parts privées ou une IPO". Des négociations entre La Haye et Berlin sont prévues pour les mois à venir.

