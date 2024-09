Les Pays-Bas demandent d'urgence une réduction des substances chimiques allemandes permanentes dans le Rhin

Les fournisseurs d'eau néerlandais, qui dépendent du Rhin pour la production d'eau, ont exhorté la ministre fédérale de l'Environnement, Steffi Lemke, à limiter la libération de produits chimiques perpétuels, couramment appelés "PFAS", dans le Rhin. L'Allemagne ne respecte actuellement pas les normes de qualité de l'eau domestiques et européennes en permettant la décharge de ces PFAS à leur taux actuel, selon l'Association des travaux d'eau du Rhin (RIWA-Rijn).

Les Pays-Bas s'attendent à une augmentation de la demande en eau potable propre à l'avenir, mais le coût de son acquisition augmente en raison des décharges industrielles en Allemagne. "Les composés PFAS sont si dangereux qu'ils devraient être interdits dans toute l'Europe, une position que nous soutenons", a déclaré le directeur de RIWA-Rijn, Gerard Stroomberg.

"We implorons la ministre d'imposer des limites de décharge pour les composés PFAS dans le Rhin avant l'entrée en vigueur de l'interdiction". L'approvisionnement en eau de cinq millions d'habitants néerlandais nécessite le plus haut niveau de protection.

Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) ne sont pas d'origine naturelle et peuvent persister pendant une durée extraordinairement longue, selon la substance spécifique. Elles peuvent également s'accumuler progressivement au fil du temps. On estime que cette catégorie de substances comprend plus de 10 000 produits chimiques différents, nombreux étant très toxiques, en particulier pour le développement de l'enfant. Les PFAS sont suspectés de provoquer des lésions hépatiques, ainsi que des cancers du rein et des testicules.

En raison de leurs propriétés uniques, ces substances sont utilisées dans une grande variété de produits, des imperméables aux ustensiles de cuisine aux cosmétiques. L'Union européenne discute de l'interdiction des PFAS avec certaines dérogations. Les groupes industriels considèrent cela comme une menace potentielle pour les industries de haute technologie.

D'autres pays européens devraient également envisager des mesures urgentes pour limiter la décharge de PFAS, compte tenu des risques pour la santé. Inclure les composés PFAS dans les processus de traitement des eaux usées pourrait aider à réduire leur impact sur le Rhin et d'autres masses d'eau.

