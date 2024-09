- Les pays adoptent volontairement des systèmes d'imposition foncière transparents dans certaines régions.

À partir de la nouvelle année, plusieurs villes et municipalités prévoient de mettre en place une nouvelle taxe foncière. Cependant, de nombreux propriétaires fonciers sont encore dans le flou quant au coût exact, car le taux crucial, un pourcentage ajouté à la fin du calcul, n'a pas encore été annoncé dans la plupart des endroits. La plupart des villes prévoient de révéler leurs taux seulement à l'automne.

Selon l'Association allemande des villes et des municipalités, ce délai est dû à l'indisponibilité des évaluations foncières nécessaires. Cependant, un sondage réalisé par Capital auprès des 16 ministères des finances des États indique que les offices fiscaux ont déjà envoyé des avis révélant la nouvelle valeur de la taxe foncière. L'Union allemande des contribuables (DSTG) soutient cela, en déclarant que 93 à 95 pour cent des propriétaires fonciers ont soumis leurs déclarations fiscales, et qu'environ 90 pour cent ont été évalués.

Malgré cela, les offices fiscaux sont submergés d'objections. Suite à l'appel de la Fédération des contribuables allemands (BdSt) à la résistance, le taux d'objection est anormalement élevé : 20 pour cent. Cela est également confirmé par les statistiques du ministère fédéral des finances, qui montrent qu'environ 10 millions de nouvelles objections ont été reçues en 2023, soit une augmentation de plus de 233 pour cent par rapport à l'année précédente.

Une taxe foncière neutre pour qui ?

Avec les municipalités qui n'ont pas encore révélé leurs taux, de nombreux propriétaires de maisons et d'appartements sont incertains. La nouvelle évaluation a conduit à des valeurs de taxe foncière qui sont considérablement plus élevées que les valeurs uniformes précédentes pour la plupart des propriétés. En raison de la base de calcul plus élevée, la charge fiscale devrait augmenter pour de nombreux propriétaires, même si les municipalités maintiennent leurs taux.

Plusieurs États fédéraux cherchent maintenant à informer leurs citoyens de la fourchette dans laquelle les taux des municipalités devraient se situer pour mettre en œuvre la "réforme neutre pour les recettes". Le gouvernement avait promis cela lorsque la Cour constitutionnelle fédérale a appelé à une réforme de la taxe foncière en 2018. Les municipalités devraient fixer leurs taux de telle sorte que leurs recettes de taxe foncière après la réforme soient similaires à celles d'avant. Cette réforme ne devrait pas être utilisée pour augmenter les impôts. Cependant, cela ne signifie pas que chaque propriétaire foncier paiera la même taxe foncière en 2025 qu'auparavant. Certains pourraient voir leur fardeau augmenter ou même diminuer.

Registres de transparence dans sept États

Tandis que la Saxe, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Hesse ont déjà publié des taux appropriés sur leurs sites Web, le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat et le Schleswig-Holstein prévoient de mettre en place leurs registres de transparence en septembre ou en octobre. Le Brandebourg prévoit de suivre en novembre. Ces registres sont censés servir de guide aux personnes clés dans les mairies et les conseils pour maintenir la taxe foncière globalement à un niveau stable.

Cependant, les États ne peuvent faire que des recommandations pour les taux, et les villes et municipalités décident finalement combien leur taux doit être pour financer les écoles, les jardins d'enfants et l'entretien des routes avec les recettes de la taxe.

La Basse-Saxe et le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ont adopté une position médiane. Là, les municipalités sont tenues de publier le taux de taxe neutre pour les recettes. Si une municipalité souhaite s'en écarter, elle doit également l'annoncer. "Cela garantit une transparence maximale", déclare le ministère des finances du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Entre-temps, certains États fédéraux n'ont pas de projets pour un registre de transparence. Selon le ministère des finances de la Saxe-Anhalt, la structuration de la taxe foncière en une taxe neutre pour les recettes dépend largement du comportement responsable des municipalités dans leur autonomie de taux de taxe. Le gouvernement de l'État considère également un registre comme peu fiable, car les propriétaires fonciers sont plus préoccupés par les impacts spécifiques de la réforme sur leurs propres propriétés que par la neutralité des recettes.

Le ministère des finances en Thuringe ne veut pas de registre de transparence car il limiterait l'autonomie de taux de taxe des municipalités et causerait une lourde charge administrative : "Le modèle de taux de taxe seulement très grossièrement calculable du land limite le pouvoir de décision des maires et des conseils municipaux."

C'est un peu plus clair dans les villes-États. À Hambourg, les négociations sont toujours en cours pour savoir quel taux de taxe s'appliquera aux propriétaires et aux biens immobiliers de Hambourg. À Brême, un accord a déjà été conclu sur un taux de 755 pour cent. La ville de Brêmehaven, qui appartient également à Brême, fixe son propre taux de taxe mais a promis une neutralité des recettes, selon les informations du Sénat.

Berlin a été le premier État fédéral à fixer un taux de taxe foncière pour 2025 en février. Pour les propriétés construites et constructibles, il a été presque divisé par deux, passant de l'actuel 810 pour cent à 470 pour cent. La réduction est nécessaire car les propriétés de l'est étaient Previously sous-évaluées en raison de la division de la ville, et le fardeau fiscal pour les propriétaires à Berlin-Est était sur le point d'augmenter considérablement à partir de 2025.

Dans ce contexte, il est important de noter que la décision de revealing les taux de taxe foncière relève de la compétence de chaque municipalité. Par conséquent, les propriétaires de maisons dans de nombreuses régions attendent avec impatience des informations de leur municipalité locale concernant les taux de taxe spécifiques.

De plus, pour maintenir la transparence et respecter la promesse d'une réforme de la taxe foncière neutre pour les recettes, certains États encouragent les municipalités à publier leurs taux de manière transparente, permettant aux citoyens de comprendre comment leurs impôts seront affectés.

