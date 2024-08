Les patrons ont annulé les vacances de rêve pour les nettoyeurs de rue.

Parce qu'il fait un travail si bien et envoûte les habitants avec Elvis et son aura positive, les résidents d'un quartier londonien souhaitent réaliser le rêve d'un nettoyeur de rue. Mais son patron met fin à ses plans de vacances.

Paul Spiers nettoie les rues de Beckenham dans le borough londonien de Bromley depuis sept ans, par tous les temps. Accompagné souvent de chansons d'Elvis Presley diffusées depuis un appareil portable, le sexagénaire est devenu très populaire auprès des locaux. En guise de remerciement pour son excellent travail, ils ont recueilli £3000 pour aider Spiers à réaliser son rêve de passer des vacances d'été au Portugal.

Cependant, ses supérieurs chez Veolia, où travaille Spiers, lui interdisent d'accepter le don. Selon les règles de la société, les employés ne sont pas autorisés à accepter "des dons d'argent ou incitations au-delà de leur salaire régulier". Cela a été rapporté par Lisa Knight sur sa page GoFundMe.

Spiers est "révéré par tous", a "relevé le moral de chacun avec son aura positive" et a gardé les rues propres comme un sou neuf, selon Knight, comme le rapporte le "Guardian". Knight, nommée d'après Lisa Marie, la fille d'Elvis, a rencontré le sexagénaire grâce à leur amour commun pour Elvis.

Spiers lui a dit qu'il n'était allé à l'étranger qu'une seule fois auparavant, pour fêter ses 60 ans au Portugal avec son frère et sa sœur. Il aimerait y retourner mais doit d'abord économiser. C'est alors que Knight a eu l'idée de créer une page de collecte de fonds pour le nettoyeur de rue.

Surpris, puis choqué

Plus de 200 personnes de Beckenham ont fait un don pour aider Spiers à profiter d'un repos bien mérité au Portugal. Plus de £3000 ont été recueillis jusqu'à présent, principalement sous forme de dons de £5 ou £10.

Spiers était "ému par la gentillesse des gens", selon Knight, comme le rapporte le "Mirror". "Il a pleuré quand je lui ai annoncé les premiers £200, et encore quand je lui ai annoncé le reste."

Pour éviter que Spiers ne se mette en difficulté, Knight a contacté Veolia et l'a informée de la campagne de collecte de fonds. "J'ai été choquée quand ils ont dit qu'il ne pouvait pas accepter l'argent", a rapporté le "Guardian". "Ils ont dit que cela pourrait être considéré comme de la corruption." Spiers lui-même a bien pris la nouvelle. Il aime son travail et ne veut pas le perdre. "J'espère que Veolia changera d'avis", ajoute Knight.

"C'est n'importe quoi !"

Les résidents de Beckenham sont mécontents que Spiers ne soit pas autorisé à garder l'argent collecté. Sur la page Facebook du "Groupe d'appréciation de Beckenham", un utilisateur a écrit : "Cet argent n'est clairement pas un 'pot-de-vin' ou une 'incitation' de quelque nature que ce soit ; c'est un cadeau des citoyens reconnaissants de Beckenham. C'est n'importe quoi !" Un autre a écrit : "Donnez-le-lui simplement, achetez-le-lui et ajoutez son nom dessus. Le monde a perdu la tête !!!"

Même le député travailliste de Beckenham s'en est mêlé. Dans une lettre publiée sur X, Liam Conlon exprime son étonnement et appelle le conseil à adopter une "approche raisonnable" pour permettre à Spiers d'accepter le cadeau des membres de la communauté et de profiter de ses vacances au Portugal.

Pour l'instant, il ne semble pas que Veolia change d'avis. Un porte-parole a déclaré : "Nous sommes très reconnaissants du soutien et de la reconnaissance que la communauté montre à Paul, qui, avec une équipe dédiée de nettoyage des rues, fait un travail fantastique pour garder les rues de Bromley propres." La société prévoit de faire un don similaire à une œuvre de charité choisie par Spiers. De plus, le sexagénaire devrait être nommé "Employé du quartier de Bromley du trimestre". Selon le "Mirror", le prix est assorti d'une récompense financière non spécifiée, believed to be well below the £3000 mark.

