Les Patriots gagnent leur premier match sans Bill Belichick depuis 24 ans.

C'était le premier match pour le premier entraîneur en chef des Patriots, Jerod Mayo, ainsi que pour le choix de premier tour de cette année à la NFL, le quarterback Drake Maye.

Le troisième choix global a joué seulement une série au premier quart, réussissant deux de ses trois passes pour 19 yards sans touchdown ni interception avant de passer le reste du match sur le banc.

“Je pense que c’était génial, d’abord, de sortir sur le terrain”, a déclaré Maye de sa première action en NFL, selon NFL.com. “C’était ma première fois depuis je pense le jour après avoir été drafté d’être dans le stade, à part la répétition d’hier.

“Être là avec les fans était une sensation différente. J’ai eu quelques petits frissons dans le corps, mais c’était juste génial de compétitionner contre quelqu’un d’autre.”

Mayo a déclaré par la suite que le plan était de laisser Maye jouer seulement une série, en particulier derrière une ligne offensive souffrant de blessures.

Le quarterback de troisième année Bailey Zappe a joué un rôle plus important, avant que le rookie QB Joe Milton III ne termine le match.

Milton III a apporté de l’énergie à un match qui en manquait, aidant à élaborer une drive aboutissant à un field goal, puis une drive aboutissant en un touchdown de 38 yards pour JaQuae Jackson.

Mayo a qualifié la performance de Milton III de “progrès” pour le rookie.

“We know he has a big arm. He has the athleticism”, a déclaré Mayo de Milton, selon NFL.com. “Il s’améliore avec ses lectures chaque jour. Il a un naturel pour le leadership. Mais une fois de plus, ce n’est pas juste à propos d’un seul match; c’est à propos du travail quotidien. Vous pouvez sortir et jouer bien, mais vous devez aussi le faire dans la pratique et vous devez gagner la confiance non seulement des entraîneurs mais aussi de vos coéquipiers.”

Le match était le premier pour les Patriots sans Belichick sur le bord du terrain après son départ de l’équipe suite à 24 saisons en Angleterre, mettant fin à l’une des plus grandes périodes d’entraîneurs en chef de l’histoire de la NFL.

La dernière fois que les Patriots ont remporté une victoire sans Belichick sur le bord du terrain était le 2 janvier 2000, lorsque les Patriots dirigés par Pete Carroll ont battu les Ravens de Baltimore 20-3 à Foxborough.

Au cours de son temps avec l’équipe, Belichick a remporté six Super Bowl et est célèbre pour sa collaboration avec le quart-arrière légendaire Tom Brady.

