Les patients souffrant de douleurs chroniques vantent les mérites de la kétamine, mais les médecins ne savent toujours pas comment elle fonctionne.

Elle étudiait pour ses examens finaux et est revenue de la bibliothèque vers 22 heures. Elle s'est glissée discrètement dans son lit car sa colocataire dormait déjà.

Vers 3 heures du matin, elle s'est réveillée avec une douleur intense irradiant son dos.

"Je ne sentais plus mes jambes", a déclaré Mme Ryan. Elle a également senti une odeur d'urine. Les draps sous elle étaient trempés.

"Et en tant que personne de 19 ans, vous savez, je n'ai pas fait pipi au lit et c'était très surprenant.

Cet épisode terrifiant a marqué le début de ce qui allait devenir une odyssée de dix ans pour trouver un soulagement à une douleur incessante. Mme Ryan dit l'avoir finalement trouvé dans un endroit inattendu et controversé aux yeux de certains experts : la kétamine, un médicament psychédélique, qu'elle reçoit par perfusion intraveineuse tous les 90 jours.

La kétamine est utilisée comme anesthésique chirurgical depuis les années 1970. Elle a été largement utilisée dans les hôpitaux de campagne pendant la guerre du Viêt Nam parce qu'elle ne déprime pas la respiration et le rythme cardiaque comme le font d'autres types d'anesthésie. En même temps, elle augmente la tension artérielle et le rythme cardiaque, ce qui peut être utile pour les patients qui ont perdu du sang.

Comme d'autres psychédéliques, la kétamine s'est également révélée utile pour traiter la dépression et les traumatismes.

Un dérivé de la kétamine, l'eskétamine, a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) en 2019 sous forme de spray nasal pour les patients souffrant de dépression qui n'ont pas répondu à d'autres traitements.

Certains hôpitaux et cliniques spécialisées dans le traitement de la douleur utilisent également des perfusions de kétamine de manière non homologuée pour traiter la douleur réfractaire, comme celle dont souffre Ryan.

"Beaucoup de médecins spécialistes de la douleur pensent que c'est une sorte de vaudou, si l'on peut dire, et se demandent ce qu'ils font vraiment ici", a déclaré le Dr Pavan Tankha, spécialiste de la douleur à la Cleveland Clinic, qui traite Ryan.

La kétamine agit rapidement dans l'organisme et est également éliminée rapidement, en quelques heures.

Pourtant, Ryan et d'autres personnes qui l'utilisent pour traiter des douleurs chroniques affirment que le soulagement qu'ils obtiennent après leur traitement dure des mois. Les experts affirment qu'il est difficile de comprendre comment la kétamine peut agir aussi longtemps, et ils soulignent que, bien que les données préliminaires soient prometteuses, il n'y a pas beaucoup de recherches de haute qualité pour aider à expliquer pourquoi elle pourrait fonctionner ou quel type de patient pourrait en tirer le plus de bénéfices.

Tankha espère réunir suffisamment d'argent pour étudier correctement l'utilité de la kétamine dans le traitement de la douleur chronique.

"La liaison au récepteur est terminée en 10 à 15 minutes, voire en quelques heures, si l'on est chanceux. Mais pourquoi agit-elle si longtemps ? explique Tankha.

"Nous étudions ce que j'appellerais les effets en aval de la liaison de la kétamine. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre dans le cerveau pour provoquer ce soulagement durable ?

Un long chemin vers le soulagement

Emily Ryan, qui a aujourd'hui 29 ans et vit à Cincinnati, dans l'Ohio, dit que cela ne la dérange pas que les médecins ne comprennent pas exactement comment la kétamine peut aider. Elle a simplement l'impression que c'est le cas, et elle est reconnaissante d'avoir trouvé cette solution.

Mais le chemin a été long pour en arriver là.

Lorsque ses parents l'ont accueillie à l'hôpital la nuit où elle s'est réveillée paralysée au collège, les médecins ont d'abord soupçonné Ryanm d'avoir une infection ou des calculs rénaux parce qu'il y avait du sang dans ses urines. Ils ont rapidement écarté ces hypothèses.

À l'hôpital local pour enfants, ils ont placé l'adolescente dans un appareil d'IRM et lui ont donné une paire de lunettes spéciales pour qu'elle puisse regarder le film "Frozen".

Elle l'a regardé une première fois. Et encore une fois.

"La troisième fois, je me suis dit que quelque chose n'allait vraiment pas si j'étais encore dans ce tube.

Ce quelque chose s'est avéré être une tumeur appuyant sur sa colonne vertébrale. Heureusement, il ne s'agissait pas d'un cancer, mais les médecins lui ont dit que la tumeur se trouvait à un endroit où elle comprimait ses nerfs. Et ils ont admis qu'ils ne savaient pas comment la traiter. La tumeur se trouvant dans une zone à risque, une intervention chirurgicale pour l'enlever pouvait la paralyser.

Elle a dû utiliser un déambulateur pour se déplacer et a perdu le contrôle de sa vessie. Pourtant, elle cherchait tout ce qui pouvait soulager sa douleur incessante.

Les médecins ont continué à lui prescrire des analgésiques narcotiques, mais Ryan et sa mère ont toutes deux déclaré que ces médicaments leur faisaient peur.

"Je ne veux pas me pourrir l'intérieur et, vous savez, devenir dépendante d'une substance", a déclaré Ryan. "C'est très difficile si cela doit être le reste de ma vie.

Les chirurgiens lui ont implanté un stimulateur cardiaque pour sa vessie, ce qui l'a aidée à soulager son incontinence. Elle est également devenue patiente du programme de gestion de la douleur de la Cleveland Clinic.

Ryant a essayé différentes procédures, comme la péridurale, pour tenter de soulager sa douleur, ainsi que des médicaments à plus long terme. Elle s'est rendue à la clinique de la douleur toutes les deux semaines pendant environ quatre ans, mais rien n'a semblé pouvoir l'aider. Entre-temps, d'autres tumeurs sont apparues, également le long de sa colonne vertébrale.

"Quand je vous dis que j'ai tout essayé, c'est que nous avons tout essayé", a déclaré Mme Ryan.

L'expérience a été financièrement et émotionnellement épuisante.

Mais Tankha, son spécialiste de la douleur, n'a pas abandonné. Il a suggéré à Mme Ryan d'essayer les perfusions de kétamine, qui, selon lui, sont utilisées comme traitement de la douleur chronique depuis les années 1980.

Pendant sa formation, Tankha dit qu'on lui a appris que les perfusions de kétamine pouvaient être utilisées pour une maladie rare appelée syndrome douloureux régional complexe (SDRC), mais que leur utilisation devait être limitée à ce diagnostic spécifique.

Lors d'un séjour à l'hôpital VA de New Haven, dans le Connecticut, Tankha traitait des patients atteints de CRPS avec des perfusions de kétamine, et un autre patient - souffrant d'un autre type de douleur chronique - lui a demandé si les mêmes perfusions pouvaient être utilisées pour soulager son malaise.

Tankha a expliqué que la kétamine n'avait pas été étudiée pour le type de douleur dont il souffrait, mais son patient était impatient d'essayer, et Tankha a donc accepté.

"Nous avons procédé à la perfusion et ce patient a été soulagé pendant quatre mois. J'ai commencé à me gratter la tête en me disant que si ça marchait pour lui, pour qui d'autre ça marcherait ?

Les médecins pensent qu'une douleur constante, comme celle de Ryan, peut recâbler le système nerveux, le rendant hypersensible et facile à déclencher. C'est ce qu'on appelle la douleur centralisée, ou sensibilisation centrale, et cela peut se produire dans de nombreuses affections, notamment l'arthrite ou la fibromyalgie. Lorsque cela se produit, le corps commence à produire sa propre douleur, en un sens, appelée douleur neuropathique.

"Il est probable que 15 à 35 % des personnes souffrant d'arthrite, de douleurs cervicales ou dorsales présentent une très forte composante de sensibilisation centrale, de sorte qu'elles souffrent d'arthrite, mais que leur douleur est beaucoup plus intense que ne le laisseraient supposer leurs radiographies", explique le Dr Steven P. Cohen, professeur d'anesthésiologie et de médecine des soins intensifs à la Johns Hopkins School of Medicine.

Cohen a participé à l'élaboration des lignes directrices 2018 de l'American Academy of Pain Medicine sur l'utilisation de la kétamine dans le traitement de la douleur chronique.

Il explique que la kétamine se lie à - et bloque - un récepteur dans le cerveau qui est responsable de la sensibilisation centrale de la douleur dans le corps.

"J'ai entendu des gens dire que c'était comme réinitialiser le système nerveux", a déclaré Cohen.

Mais cela n'explique peut-être pas entièrement comment ou pourquoi cela fonctionne. Il précise que dans les quelque sept essais contrôlés par placebo menés avec la kétamine pour le traitement de la douleur chronique, la plupart étaient de petite taille et les patients devinent généralement correctement quand ils reçoivent la kétamine, ce qui rend possible le fait que les bénéfices qu'ils ont rapportés soient le résultat d'un biais dans l'étude.

"Les preuves ne sont pas très solides", a-t-il déclaré.

Selon M. Cohen, le mécanisme biologique à l'origine de l'efficacité de la kétamine est également loin d'être clair. Si la kétamine bloque les récepteurs clés qui centralisent la douleur dans le corps, pourquoi continuerait-elle à agir longtemps après avoir été éliminée de l'organisme ?

Cohen explique qu'il a été prouvé que la kétamine a des effets durables sur l'émotion, qui est également un élément important de l'expérience de la douleur ; peut-être que le médicament n'agit pas seulement sur la signalisation de la douleur dans le corps, mais aussi sur la souffrance qu'elle provoque.

"Il se peut que les mécanismes soient différents d'une personne à l'autre et qu'il y ait un chevauchement", a-t-il déclaré.

Au fil des ans, Tankha a appris à affiner le traitement. Il administre une dose plus faible de kétamine sur une période plus longue afin de réduire les effets secondaires désagréables. Les perfusions durent de 1 à 3 heures par jour dans une clinique spécialisée où les patients sont surveillés et soutenus pendant qu'ils ont des hallucinations. Les effets secondaires négatifs du traitement peuvent être des nausées, des vomissements, une désorientation, une confusion et une perte de coordination. La kétamine peut également augmenter la pression artérielle et le rythme cardiaque, ainsi que la respiration et le rythme cardiaque.

Ryan explique qu'elle prend un médicament anti-nauséeux avant ses traitements et qu'elle est épuisée après ceux-ci. Elle retourne dans une chambre d'hôtel et s'écroule après le traitement.

Selon M. Tankha, les perfusions de kétamine sont utilisées dans d'autres cliniques spécialisées dans le traitement de la douleur, mais elles sont généralement proposées par un prestataire spécifique qui a l'habitude d'utiliser cette thérapie. Ce traitement n'est pas très répandu et les cliniques qui le proposent ont souvent de longues listes d'attente pour y accéder.

Emily Ryan reçoit des perfusions de kétamine à la Cleveland Clinic pour des douleurs chroniques.

Emily Ryan explique qu'elle se munit d'un casque pour écouter de la musique pendant la séance, qui dure entre une et trois heures. Elle se dit reconnaissante d'être une tripeuse heureuse. Elle dit avoir des visions des chiens de son enfance, par exemple.

"J'y suis allée sans aucune attente, car j'ai essayé tellement de choses", a déclaré Mme Ryan.

Lorsqu'elle est rentrée dans sa chambre d'hôtel après le premier traitement, il y a un peu plus d'un an, elle a dormi environ cinq heures.

"Je me suis réveillée le lendemain et je me suis dit que je me sentais comme avant d'être malade.

"Je n'ai plus du tout mal, je n'ai plus mal à 100 %", a déclaré Mme Ryan, qui dit avoir eu cinq ou six séries de perfusions depuis lors, qui se déroulent sur cinq jours à la fois.

Les perfusions de kétamine sont coûteuses. Mme Ryan se dit chanceuse car le plan Medicaid de l'État auquel elle appartient couvre ses traitements, qui ont changé sa vie. Elle doit tout de même payer une chambre d'hôtel pour cinq jours lorsqu'elle se déplace pour recevoir ses traitements, et elle doit toujours payer la quote-part. Mais elle pense que cela en vaut la peine.

"J'avais l'habitude de prendre 40 à 50 pilules par jour. Je n'en prends plus que huit par jour", a déclaré Mme Ryan, qui précise qu'elle prend toujours de la gabapentine le soir pour dormir.

Mais elle est désormais capable de faire de la gym et de passer de longues heures debout à arranger des fleurs dans l'entreprise de fleuriste qu'elle dirige - des activités qui auraient été difficiles auparavant.Avant la kétamine, Emily dit qu'elle ne pouvait pas promener son chien sur plus d'un kilomètre sans ressentir de douleur. Avant la kétamine, Emily dit qu'elle ne pouvait pas promener son chien sur plus d'un kilomètre sans douleur.

Les experts extérieurs mettent en garde contre le fait que tous les patients n'obtiendront pas les mêmes résultats.

"Le Dr Charles Argoff, directeur du centre de traitement de la douleur à l'Albany Medical College, a déclaré : " Il y a des personnes pour lesquelles ce traitement a donné d'excellents résultats.

"Mais je ne suis pas sûr que nous comprenions pourquoi cela réussit à long terme pour certaines personnes et pas pour d'autres. Je ne pense pas que nous comprenions parfaitement qui est susceptible d'en bénéficier", a déclaré Argoff.

Argoff insiste sur le fait qu'il est important d'utiliser la kétamine sous contrôle médical et avec l'aide d'un prestataire qualifié. Selon lui, on voit apparaître des cliniques de kétamine aux références douteuses et, comme le suggère le récent décès de l'acteur Matthew Perry, l'utilisation de la kétamine sans les garde-fous appropriés peut s'avérer dangereuse.

La couverture d'assurance pour les perfusions de kétamine est également irrégulière, selon M. Argoff. "Les gens peuvent donc dépenser beaucoup d'argent sans savoir si cela va les aider", a-t-il ajouté.

Quant à Emily Ryan, elle dit avoir repris ses activités de tennis et de pickleball, ainsi que ses séances de fitness qu'elle adore.

"J'y vais maintenant sans problème", dit-elle.

Source: edition.cnn.com