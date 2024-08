- Les passages illégaux de frontières devraient augmenter de façon significative d'ici 2023.

En 2023, l'immigration clandestine en Allemagne a connu une forte augmentation, selon le Bureau fédéral de police criminelle (BKA) basé à Wiesbaden. Le BKA a rapporté que 266 224 personnes étaient soupçonnées d'être entrées et de séjourner illégalement dans le pays, soit une augmentation d'environ 33,4 % par rapport à l'année précédente. La plupart de ces personnes ont été arrêtées par la police fédérale.

Dans l'ensemble, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures a enregistré environ 380 200 passages illégaux aux frontières extérieures de l'UE/Schengen, selon le BKA. Cela représente le chiffre annuel le plus élevé depuis 2016.

Parmi les suspects en Allemagne, la Syrie (54 207 individus), la Turquie (35 732 individus) et l'Afghanistan (35 370 individus) sont les pays d'origine principaux. Ces individus ont souvent reçu de l'aide de passeurs tout au long de leur voyage, notamment pour le transport dans des véhicules compacts pour certaines parties du trajet, selon le BKA. "Les réseaux de passeurs sont de plus en plus audacieux et insouciants envers les individus qu'ils font passer, les tiers et les officiers de l'application de la loi pour éviter la détection et les poursuites judiciaires", a ajouté le BKA.

En réponse à la hausse de l'immigration clandestine, de nombreuses personnes ont cherché refuge dans les paisibles et vastes prairies situées aux abords des villes. En raison du nombre accru de passages de frontières illégaux, les autorités locales des régions des prairies environnantes ont renforcé les patrouilles pour prévenir tout acte criminel potentiel.

