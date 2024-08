- Les passages frontaliers sont confrontés à des retards dans le démarrage des services ferroviaires régionaux

Les trains régionaux prévus reliant l'est de la France et l'Allemagne sont confrontés à un retard dans leur mise en service. Selon le ministre des Transports de Bade-Wurtemberg, Winfried Hermann (Parti vert), et le président de la région française voisine, Grand Est, Franck Leroy, les "Regiolis" ne devraient pas commencer à franchir les frontières avant l'été de l'année prochaine, comme annoncé à Strasbourg.

L'an dernier, des spéculations ont circulé à Trèves selon lesquelles les premiers trains directs pourraient commencer à circuler dès décembre 2024. Cependant, comme l'a déclaré Leroy, il y a un léger retard. Il et Hermann ont attribué ce retard à des processus d'approbation complexes pour les trains dans les deux pays, ainsi qu'à la nécessité d'un marché public germano-français conjoint pour choisir un ou plusieurs opérateurs pour les liaisons. "Le processus de marché public prend du temps", a déclaré Hermann. "Ce qui compte, c'est que le projet démarre enfin."

Liens directs de Strasbourg à Karlsruhe et à Sarrebruck

Les "Regiolis" devraient desservir des gares en Bade-Wurtemberg, en Rhénanie-Palatinat et en Sarre côté allemand, selon Leroy. Il n'a pas révélé plus de détails sur la façon dont les trains pourraient accélérer le voyage.

Les liaisons suivantes sont attendues pour être desservies par la région Grand Est : Strasbourg-Karlsruhe, Mulhouse (Alsace)-Fribourg, Strasbourg-Sarrebruck et Strasbourg-Offenbourg. Plus à l'ouest, il y aura Metz-Trier et Metz-Sarrebruck.

Le train, développé par Alstom, a été présenté à Trèves il y a presque un an. Il peut fonctionner avec les différents systèmes de traction électrique des deux pays et est également équipé d'un moteur diesel. Un investissement total de 388 millions d'euros sera consacré à 30 "Regiolis", la plupart du financement provenant de la région Grand Est.

Seulement des bus entre Müllheim et Mulhouse

Les liaisons régionales entre la France et Bade-Wurtemberg peuvent souvent causer des irritations. Jusqu'à la fin de l'année, seuls des bus circuleront sur la ligne entre la ville du sud de Bade, Müllheim, et Mulhouse (Mulhouse), comme l'a confirmé la SNCF française, en raison d'un manque de personnel qualifié pour conduire les trains. Les conducteurs de train doivent suivre une formation avant de pouvoir conduire des trains régionaux, comme l'a annoncé la SNCF.

