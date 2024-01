Les passagers espéraient que ce vol "à remonter le temps" leur permettrait de passer deux réveillons, mais ils sont arrivés dans la mauvaise année.

Le vol UA200 devait initialement quitter Guam à 7 h 35 le 1er janvier 2024 et atterrir à Honolulu (Hawaï) à 18 h 50 le 31 décembre 2023, traversant ainsi les fuseaux horaires pour ramener les passagers un an en arrière.

"On ne vit qu'une fois, mais on peut fêter le Nouvel An deux fois ! United Airlines avait tweeté plus tôt dans la semaine. Dans un autre post Instagram concernant le vol UA200, elle a écrit : "Le voyage dans le temps est réel".

Le saut de fuseau horaire pour le Nouvel An n'est pas une pratique nouvelle - chaque année, une poignée de vols offrent aux passagers la possibilité de refaire leur réveillon, les équipages des compagnies aériennes marquant parfois l'occasion plusieurs fois sur un même trajet.

Mais les passagers du vol UA200 ont été déçus. Le vol a été retardé et a finalement quitté Guam à 13 h 49 le 1er janvier, pour arriver à Honolulu à 0 h 34 le 1er janvier, manquant ainsi le compte à rebours.

Plusieurs passagers se sont ensuite plaints sur X, anciennement Twitter.

"Bonne idée, dommage qu'il ait été retardé ! Je devais prendre ce vol. Le double nouvel an n'existe plus", a écrit une personne sous le tweet original de United Airlines.

"J'ai réservé ce vol spécialement pour pouvoir le faire", peut-on lire dans un autre commentaire. "J'ai reçu une notification de retard et il n'est pas prévu que nous arrivions avant le 1er janvier.

La compagnie aérienne a réagi sur X en proposant aux passagers une aide au rebooking.

Les passagers d'autres vols ponctuels ont eu plus de chance - par exemple, le vol CX872 de Cathay Pacific, qui a quitté Hong Kong juste après 1 heure du matin le 1er janvier et est arrivé à San Francisco à 20 h 22 le 31 décembre ; et le vol NH106 d'All Nippon Airways, qui a quitté Tokyo à 0 h 48 le 1er janvier et a atterri à Los Angeles à 17 h 12 le 31 décembre.

