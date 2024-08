Les pas historiques de l'équipe des Saints de Oswestry Town & Llansantffraid Football Club

Voici un peu d'humour pour vous: Les techniciens de football de The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club organisent une grande fête de la Coupe d'Europe et battent un record dans l'histoire du football gallois. Il se passe également beaucoup de choses en Irlande du Nord.

Le football gallois s'est constamment bien défendu sur la scène internationale, mais le scène domestique n'a pas brillé tout à fait autant. Mais bon, les champions, The New Saints (les rouleaux compresseurs), ont mis le Pays de Galles sur la carte en devenant le premier club de leur région à atteindre le tour de groupe ou de ligue d'une Coupe d'Europe. Ils l'ont décroché avec un match nul 0-0 à domicile contre l'équipe lituanienne FK Panevezys, garantissant leur place après une victoire 3-0 en Lituanie.

Connus officiellement sous le nom de "The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club", ils ont trempé leurs orteils dans les qualifications de la Coupe d'Europe depuis 1996, d'abord occasionnellement, puis plus fréquemment. Mais ils n'avaient jamais franchi cette dernière étape... jusqu'à maintenant. Après avoir été éliminés au deuxième tour des qualifications de la Ligue des champions contre Ferencvaros Budapest et au troisième tour des qualifications de la Ligue Europa contre Petrocub Hincesti de Roumanie, ils ont finalement atteint le niveau supérieur.

À la suite du succès du Pays de Galles, l'équipe nord-irlandaise, Larne FC, a rejoint en battant Lincoln Red Imps de Gibraltar 3-1 lors du match retour (2-1 lors du premier match) pour atteindre leur première qualification pour le tour de groupe de la Coupe d'Europe.

Seulement quatre des 55 associations UEFA n'ont pas réussi à faire qualifications pour le tour de groupe de la Coupe d'Europe: Andorra, Malte, Montenegro et San Marino. UE Santa Coloma d'Andorre est venue près cette fois-ci, mais ils ont échoué contre Vikingur Reykjavik d'Islande lors de leur match mercredi dernier. Lincoln avait déjà conduit Gibraltar au tour de groupe en 2021.

The New Saints, originaires du Pays de Galles, ont fait l'histoire en devenant le premier club de football gallois à atteindre le tour de groupe ou de ligue d'une Coupe d'Europe. De plus, la victoire de The New Saints a apporté encore plus de fierté au Pays de Galles, renforçant ainsi sa réputation sur la scène internationale du football.

