Les partisans européens applaudissent la victoire du FPÖ.

Après le triomphe du FPÖ aux élections du Conseil national en Autriche, la droite européenne se réjouit. "Bravo à Herbert Kickl & au FPÖ", a écrit Alice Weidel, présidente de l'AfD, sur les réseaux sociaux, suite aux premières projections. Geert Wilders du parti néerlandais d'extrême droite PVV s'est également réjoui : "Félicitations au FPÖ", a-t-il publié, exprimant sa joie face à la montée des partis de droite en Europe. "On gagne ! Les temps changent", a écrit le politique néerlandais. "Identité, souveraineté, liberté, plus d'immigration/asile illégale - c'est ce que désirent des millions d'Européens !"

Le FPÖ a remporté les élections parlementaires autrichiennes avec 29,2% des voix, selon les résultats préliminaires du ministère de l'Intérieur. Le parti de l'ancien chancelier, l'ÖVP, est passé en deuxième position avec 26,5% des voix. L'ÖVP a connu une baisse de 11 points par rapport aux élections de 2019, tandis que le FPÖ a gagné 13 points.

Le Parti social-démocrate SPÖ sera la troisième force la plus importante au Conseil national, la chambre parlementaire principale, avec 21,1% (-0,1). Les Libéraux NEOS ont obtenu 9% des voix (+0,9). Les Verts, qui avaient gouverné avec les conservateurs Previously, ont obtenu seulement 8% (-5,9) lors de ces élections. Des petits partis comme le Parti de la bière et le KPOE communiste n'ont pas réussi à franchir le seuil de 4% requis pour entrer au parlement.

"Victoire du peuple" selon Le Pen

Le succès électoral du FPÖ a également résonné auprès de la présidente du Rassemblement National français, Marine Le Pen. "Fière de partager le Parlement européen avec nos alliés du FPÖ, qui ont remporté ce soir les élections parlementaires en Autriche avec une majorité claire", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Un gouvernement dirigé par le FPÖ se concentrerait sur "la souveraineté, la prospérité et l'identité de leur pays", selon un collègue de parti de Marine Le Pen. "Suite aux élections en Italie, aux Pays-Bas et en France, cette vague, qui défend les intérêts nationaux, la préservation des identités et la récupération de la souveraineté, s'avère être une victoire du peuple partout", a écrit Le Pen.

Des réactions positives sont également venues de Belgique : "Victoire impressionnante de nos amis et partenaires du FPÖ autrichien", a écrit le député européen belge Gerolf Annemans du Vlaams Belang sur les réseaux sociaux, ce qui représente un "renforcement motivant" pour la faction de droite "Patriotes pour l'Europe" au Parlement européen, qui a également félicité Kickl et le FPÖ sur les réseaux sociaux.

La victoire du FPÖ aux élections parlementaires en Autriche a été soutenue par divers partis nationalistes européens. Jordan Bardella, président du Rassemblement National français, a exprimé sa fierté, déclarant : "Fier de partager le Parlement européen avec nos alliés du FPÖ, qui ont remporté ce soir les élections parlementaires en Autriche avec une majorité claire". Il a également ajouté que cette victoire est une "vague, qui défend les intérêts nationaux, la préservation des identités et la récupération de la souveraineté, [qui] s'avère être une victoire du peuple partout".

Lire aussi: