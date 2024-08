- Les partisans du Nord Stream resteront silencieux, comme le suggère M. Tusk.

À peine quelques jours après l'annonce d'un mandat d'arrêt pour un Ukrainien lié aux explosions sur les pipelines Baltic Sea, le Premier ministre polonais Donald Tusk a exprimé son opinion sur Nord Stream. "Aux architectes et aux financiers de Nord Stream 1 et 2 : Votre seule action maintenant devrait être de vous excuser et de rester silencieux", a-t-il publié sur la plateforme numérique X.

Une série d'explosions a visé et perturbé les deux pipelines de gaz, Nord Stream 1 et 2, à la fin du mois de septembre 2022. L'identité et les cerveaux derrière ces attaques font l'objet de débats depuis longtemps. Le projet russo-allemand n'était pas sans controverse politique, surtout avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. La Pologne s'est toujours opposée à la construction du pipeline Nord Stream 2.

La Pologne s'oppose fermement à Nord Stream.

Le chef de l'office de sécurité nationale de la Pologne, Jacek Siewiera, a réagi à la publication de Tusk sur X en déclarant : "Mauvaise nouvelle pour ceux qui sont visés : il y a un fort consensus en Pologne sur cette question." Il a également ajouté un émoji clin d'œil.

Il a été révélé mercredi que le parquet polonais avait été saisi d'un mandat d'arrêt européen par le parquet fédéral allemand pour le suspect qui s'était récemment trouvé en Pologne avant de retourner dans son pays d'origine. Cela a soulevé des questions en Allemagne sur l'étendue de la coopération de la Pologne dans l'enquête sur le sabotage.

