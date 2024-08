Les partisans des Verts attaquent au Brandebourg

La police en Brandebourg enregistre un nombre croissant d'attaques contre des politiciens. En outre, en cette année électorale, des affiches sont vandalisées et détruites. À présent, un bénévole des Verts a été pris pour cible. Le conseil du district condamne l'"attaque lâche".

Un bénévole des Verts en Brandebourg a été attaqué et dévalisé. Le département de protection de l'État chargé des crimes motivés politiquement a pris en charge l'enquête, comme l'a déclaré un porte-parole de l'inspection de police d'Oberhavel. Une enquête pour vol est en cours. Auparavant, la "Märkische Allgemeine" (MAZ) avait rapporté.

Selon la police, l'attaque a eu lieu le matin vers 11h30 à Hohen Neuendorf, au nord de Berlin, alors que le bénévole distribuait des tracts pour les Verts. Un homme inconnu jusqu'à présent s'est approché de lui et a exprimé son mécontentement. Selon la police, une dispute a éclaté entre les deux hommes. Le coupable a poussé le bénévole de 68 ans par terre et a saisi le sac contenant les tracts. Puis, selon la police, il s'est enfui. Le bénévole de 68 ans a été légèrement blessé.

Anne Schumacher, porte-parole du conseil du district de Bündnis 90/Die Grünen, a exprimé son choc. "Nous, de Bündnis 90/Die Grünen, condamnons cette attaque lâche dans les termes les plus forts", a déclaré Schumacher, cité par la MAZ. "La violence contre les personnes actives politiquement n'est jamais justifiée et absolument inacceptable."

Récemment, une attaque raciste contre la politicienne de la CDU Adeline Abimnwi Awemo pendant la campagne électorale d'État a fait la une des journaux. Awemo a été insultée et attaquée de manière raciste alors qu'elle installait ses affiches électorales à Cottbus. La politicienne, née au Cameroun, vit à Cottbus depuis plus de 20 ans et possède la nationalité allemande.

La police enregistre plus d'attaques

La police en Brandebourg a enregistré un nombre significativement plus élevé d'attaques contre des politiciens en cette année électorale. Entre janvier et mars de cette année, il y a eu 75 crimes motivés politiquement contre des élus, des officiels et des représentants de parti, comme le montre la réponse du ministère de l'Intérieur aux questions de la députée de la gauche Andrea Johlige.

Cela représente une augmentation de plus d'un tiers par rapport aux trois premiers mois de l'année dernière, lorsque la police a enregistré 55 attaques et autres crimes contre des politiciens en Brandebourg. En Brandebourg, un nouveau parlement d'État sera élu le 22 septembre. Il y avait déjà des élections locales et européennes en juin.

Le groupe des Verts en Brandebourg a condamné l'attaque contre l'un de leurs bénévoles. Despite the increase in attacks on politicians, a spokesperson for The Green Group assured that violence against politically active individuals is never justified and entirely unacceptable.

Lire aussi: