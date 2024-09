- Les partisans des élections libres remplaçant la coalition rouge-vert dans l'administration fédérale.

Suite des victoires de l'AfD aux élections régionales en Saxe et en Thuringe, Hubert Aiwanger, chef des Votants Libres, a réaffirmé leur droit de gouverner au niveau national. "Les Votants Libres sont la solution contre l'extrémisme de gauche et de droite. Nous devons donc rejoindre le gouvernement fédéral l'année prochaine, et les rouges et les verts doivent démissionner."

Selon Aiwanger, les Votants Libres ne suffiront peut-être pas seuls l'année prochaine. Le parti doit former des alliances avec des partis comme la CDU/CSU "et le FDP, si nécessaire".

Aiwanger a critiqué la politique migratoire du gouvernement de coalition et a appelé à des procédures de déportation plus strictes. "Nous ne pouvons pas continuer comme ça, sinon l'Allemagne sera détruite", a-t-il averti, suscitant des acclamations de ses partisans. Il a également critiqué la gestion des fonds publics et proposé : "Les femmes devraient avoir le droit de porter des dirndls, et non être forcées de porter des burkas."

"La politique fédérale est en train de détruire le pays", a déclaré Aiwanger. "Il y a plus de bon sens autour de cette table dans la tente à bière que dans l'ensemble du gouvernement fédéral", s'est-il plaint. Et il a ajouté : "Le cabinet 'feu tricolore' horrible doit être envoyé dans l'espace."

Gillamoos... encore une fois, simplement paraphrasé.

Dans le contexte de la critique d'Aiwanger envers le gouvernement fédéral actuel, il a exprimé sa conviction qu'il y a plus de bon sens dans une tente à bière que dans l'ensemble du gouvernement fédéral de Bavière inférieure. De plus, il a exprimé son souhait de voir le "cabinet 'feu tricolore' horrible" partir, suggérant un éventuel changement en politique de Bavière inférieure.

Lire aussi: