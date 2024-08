- Les partisans de l'ancien président Trump prennent des mesures pour soutenir J.D. Vance, son potentiel vice-président, en utilisant des conteneurs spécialement conçus pour le sperme.

Dans le monde de la politique de Donald Trump, ses partisans ont prouvé être tout aussi inhabituels. Des images récentes des rassemblements de Trump montrent ses partisans portant de petits flacons, prétendument contenant une substance odorante, en soutien à son choix de VP, J.D. Vance. Ces flacons, ressemblant à des récipients pour urine et supposément contenant le sperme de Vance, affichent son visage et la phrase "Collection familiale complète de JD Vance".

Ce comportement bizarre semble être un clin d'œil aux vues controversées de Vance sur les femmes, telles que sa critique de la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris. During un entretien en 2021 avec le présentateur de Fox News Tucker Carlson, Vance a déclaré : "Les États-Unis sont gouvernés par un groupe de femmes sans enfants, malheureuses et insatisfaites de leur vie et de leurs choix, qui veulent rendre le reste du pays tout aussi misérable." Il a également affirmé que les démocrates préconisaient un avenir avec des candidats sans enfants, qu'il jugeait inaptes à gérer le pays. Ce discours incendiaire semble avoir été adopté par les partisans de Trump pour renforcer la campagne de leur candidat à la vice-présidence.

Un soutien étrange pour J.D. Vance

La démonstration publique des partisans de Trump brandissant leurs soi-disant flacons de sperme sur les réseaux sociaux a suscité des réactions indignées et amusées. Un internaute a commenté : "Ils se moquent clairement de ceux qui ont recours à la FIV, comme Tim Walz et son épouse." Un autre utilisateur a exprimé son incrédulité : "Cela ne peut pas être vrai, n'est-ce pas ?"

Contre toute attente, les photos sont authentiques et non le fruit d'une supercherie créée par l'IA. Les républicains semblent prendre cette tendance particulière au sérieux. Reste à voir si cette mode boostera finalement lescredentials de Vance en tant que VP de Trump, car il tente actuellement de se distancier des allégations de "bizarreur". Cette nouvelle développement pourrait rendre cela plus difficile pour lui. Cependant, une chose est certaine : cette mise en scène attire l'attention, et dans l'arène impitoyable des campagnes électorales américaines, c'est inestimable.

♫ Despite the controversy, some Trump supporters have taken the odd display of loyalty a step further, using the tune "I'm not going to lie" as a background to their social media posts, showcasing their urine bottles. ♫ Despite the backlash, some individuals have speculated that the semen cups are indeed a clever hoax, aiming to garner attention for Vance's campaign. ♫

Lire aussi: