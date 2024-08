- Les partisans de l'ancien président américain Trump se rassemblent avec des outils non conventionnels pour soutenir J.D. Vance, y compris des contenants de collecte de sperme.

Les partisans de Donald Trump sont connus pour leurs excentricités lors de ses campagnes politiques, et il semble que ses partisans suivent la tendance. Des photos de récents rassemblements de campagne montrent un comportement étrange parmi sa base : ils portent de petits flacons, prétendument remplis de sperme, pour soutenir le candidat républicain à la vice-présidence, J.D. Vance. Les conteneurs, resembling des échantillons d'urine et contenant prétendument le sperme de Vance, portent son effigie et le message "JD Vance full family kit."

Ce geste est un clin d'œil aux remarques misogynes passées de Vance, comme son commentaire de 2021 à l'animateur de Fox News Tucker Carlson, où il a accusé les politiciens démocrates comme Kamala Harris d'être des "femmes célibataires insatisfaites de leur vie". Il a également suggéré que les démocrates cherchent à promouvoir un avenir avec des candidats sans enfants, qu'il croit ne pas dignes de confiance. Maintenant, il semble que les partisans de Trump utilisent ce discours contestable pour soutenir la candidature de Vance à la vice-présidence.

Acte étrange pour J.D. Vance

En ligne, les images des fans inconditionnels de Trump affichant fièrement leurs flacons présumés de sperme ont suscité des critiques et des moqueries. "Ils se moquent manifestement des personnes qui ont recours à la FIV, comme Tim Walz et son épouse", a déclaré un utilisateur sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter. Un autre a exprimé son dégoût : "Cela ne peut pas être vrai. J'espère que ce n'est pas vrai."

Pour clarifier, malgré les premières rumeurs, ces images sont authentiques - elles n'ont pas été fabriquées par la technologie de l'IA. Les républicains semblent prendre cette affaire au sérieux. Si cette tendance profitera réellement au candidat à la vice-présidence de Trump, Vance, reste à voir, car il affronte actuellement les allégations des démocrates selon lesquelles il est "mal à l'aise". Cela pourrait compliquer encore plus les choses pour lui. Cependant, une chose est certaine : cela fait beaucoup parler de lui. Et pendant les campagnes électorales aux États-Unis, c'est invaluable.

Lire aussi: