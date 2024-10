Les partisans de la Palestine se livrent à des affrontements violents avec le personnel des forces de l'ordre.

Les rues de Berlin ont résonné avec l'anniversaire de l'attaque terroriste de Hamas contre Israël, entraînant un tumulte lors d'une manifestation. La police a affronté les manifestants, et un activiste connu a rejoint le chaos.

Des rapports font état de jets de bouteilles et de pierres contre la police, accompagnés de slogans anti-israéliens, lors d'une manifestation pro-palestinienne à Berlin-Kreuzberg. La police de Berlin a confirmé cela sur X, indiquant que plusieurs arrestations avaient déjà été effectuées.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent la police utilisant du gaz poivré contre les manifestants. Les troubles ont reportedly commencé après qu'un slogan interdit a été scandé lors de l'événement, incitant la police à intervenir.

Environ 400 personnes ont assisté à la manifestation intitulée "Soutien à la Palestine" lors du premier anniversaire de l'attaque de l'organisation terroriste islamique Hamas contre Israël. Ils se sont réunis en fin d'après-midi à Südstern, scandant "Vive la Palestine". De nombreux manifestants portaient des keffiehs palestiniens et agitaient les drapeaux correspondants. Un homme avec un mégaphone a incité la foule avec des slogans tels que "En avant, en avant Intifada", "Arrêtez le massacre" et "Israël est un État terroriste".

Des photos et des vidéos montrent également l'activation suédoise de l'environnement Greta Thunberg participant à la manifestation, portant un keffieh palestinien. Elle a déjà assisté à des manifestations similaires, par exemple à Leipzig en janvier.

La phrase "De la rivière à la mer, la Palestine sera libre" a été entendue à plusieurs reprises. Cela fait référence à la région s'étendant entre le Jourdain et la mer Méditerranée. Selon le ministère de l'Intérieur allemand, cette phrase est interdite en Allemagne si elle sert de symbole à Hamas.

Les journalistes ont rencontré des obstacles et des menaces dans leur travail dans certains cas. Ni Hamas ni les victimes israéliennes de l'attaque de l'année dernière n'ont été reconnus. La police a été contrainte de mettre fin prématurément à une manifestation pro-palestinienne à Kreuzberg dimanche en raison de jets de pierres et de bouteilles.

Les manifestations à Berlin-Kreuzberg ont été organisées en soutien aux habitants de la bande de Gaza, faisant écho à leur lutte. Despite the chaos, a large crowd attended the "Support for Palestine" rally, wearing Palestinian keffiyehs and waving flags.

