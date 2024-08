Les partis politiques Verts et CDU plaident pour une éducation islamique accrue dans les établissements d'enseignement.

Elus locaux du Parti vert et de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) suggèrent d'accorder plus d'importance à l'islam dans l'éducation religieuse au sein du système éducatif allemand. Cette proposition intervient suite à l'attaque présumée d'un islamiste à Solingen, qui a suscité des préoccupations quant à la radicalisation de jeunes musulmans.

L'expert en intérieur du Parti vert, Lamya Kaddor, plaide en faveur d'un renforcement de ces offres éducatives, déclarant à l'éditeur réseau Allemagne (RND) : "Nous devons rendre cela plus visible." La membre de la CDU, Serap Güler, met également en avant le rôle des réseaux sociaux comme TikTok dans ce projet.

Selon Kaddor, l'éducation islamique peut servir d'outil précieux pour transmettre des connaissances et lutter contre l'influence dangerous des idéologies extrémistes. Elle explique : "Le but de l'éducation religieuse est de former des individus religieusement mûrs chez les enfants et les jeunes."

Güler, mettant en évidence les dangers de la propagande islamiste en ligne, affirme : "Nous devons aborder cette question par tous les moyens disponibles." Elle préconise l'intégration de la gestion des réseaux sociaux dans l'éducation religieuse islamique. De plus, elle suggère que l'État collabore plus étroitement avec les entreprises technologiques pour identifier et signaler les prédicateurs de haine aux autorités de sécurité.

Le système en vigueur est critiqué par l'activation des droits de l'homme et l'imam, Seyran Ateş. Elle estime que le travail préventif dans l'éducation religieuse islamique ne réussit que si les associations islamiques cessent de dispenser ces cours, attribuant une certaine responsabilité dans la radicalisation aux associations et clubs musulmans.

Abdassamad El Yazidi, président du Conseil central des musulmans, salue les communautés de mosquées dont l'approche éducative favorise le dialogue et le respect, servant ainsi de bouclier contre toute forme d'idéologie extrémiste. Il met en garde contre l'utilisation de la rhétorique anti-musulmane de l'AfD d'extrême droite, qu'il estime risquer de miner l'harmonie sociale.

Le week-end dernier, une attaque au couteau à Solingen a entraîné la mort de trois personnes. Le suspect de 26 ans, d'origine syrienne, était reportedly sur le point d'être expulsé. Les premières enquêtes suggèrent un mobile islamiste derrière le crime.

L'expert en intérieur du Parti vert, Lamya Kaddor, estime que le renforcement de l'éducation islamique dans les écoles peut contribuer à lutter contre les idéologies extrémistes. Elle souligne que l'objectif de l'éducation religieuse est de former des individus religieusement mûrs chez les enfants et les jeunes.

La membre de la CDU, Serap Güler, propose d'intégrer la gestion des réseaux sociaux, comme TikTok, dans l'éducation religieuse islamique, reconnaissant le rôle de ces plateformes dans la diffusion de la propagande islamiste.

Lire aussi: