Les partis politiques traditionnels reconnaissant leurs erreurs et assumant leurs responsabilités à la suite des élections de l'Est

Le chef du SPD, Lars Klingbeil, a déclaré lors d'une interview sur ARD que "nous avons besoin d'améliorations". Cela malgré les résultats supérieurs aux attentes du SPD, qu'il a souligné ne pas être dignes d'une célébration. Les prévisions indiquaient que les partenaires de la coalition en Saxe et en Thuringe subiraient de lourdes pertes. En Saxe, la CDU a remporté un victoire serrée face à l'AfD. Le BSW a terminé à la troisième place, suivi par le SPD et les Verts, et le FDP n'a pas atteint le seuil des 5 %. En Thuringe, l'AfD a devancé la CDU, le BSW et le Parti de gauche, tandis que le SPD a peine réussi à réintégrer le parlement régional, et que les Verts et le FDP ont échoué.

Le secrétaire général du SPD, Kevin Kühnert, a appelé son parti à faire preuve de plus d'assurance au sein du gouvernement fédéral. "Pour mon parti, il s'agit de se libérer et de ne pas être piétiné par ceux qui ont été décisivement battus", a-t-il déclaré lors d'une interview sur ZDF. Kühnert a exhorté la "coalition du feu tricolore" à "assumer la responsabilité et à continuer".

Le secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, a vu son parti comme la seule véritable force populiste restante en raison des pertes du SPD. "Nous sommes le barrage", a déclaré Linnemann lors d'une interview sur ARD. "Je suis préoccupé par le fait que l'AfD est si forte en Allemagne", a-t-il admis. En examinant les performances des partis au pouvoir, il a remis en question la capacité de la "coalition du feu tricolore" à concevoir des politiques pour le peuple allemand.

La chef de l'AfD, Alice Weidel, a considéré les résultats de son parti comme un "triomphe historique". L'AfD est devenue la force dirigeante dans des élections régionales pour la première fois, a-t-elle déclaré lors d'une interview sur ARD. Weidel a vu les résultats comme "aussi un rejet de la 'coalition du feu tricolore'", qu'elle croit devrait réévaluer sa capacité à gouverner.

Le chef des Verts, Omid Nouripour, a qualifié cela d'"inflexion" que l'AfD soit devenue la force dirigeante en Thuringe. Il a observé et entendu de nombreuses personnes qui ont maintenant peur, a-t-il déclaré lors d'une interview sur ZDF. "C'est le moment de soutenir ces personnes et de dire clairement que nous sommes unis et que nous protégerons notre démocratie."

Le chef du FDP, Christian Lindner, a exprimé son mécontentement face aux résultats des élections. "Les résultats en Saxe et en Thuringe sont décevants", a-t-il publié sur la plateforme en ligne X. Le vice-président du FDP, Wolfgang Kubicki, a remis en question la légitimité de la coalition du feu tricolore : "Le résultat des élections montre : le feu tricolore a perdu sa légitimité", a-t-il publié sur X. Le secrétaire général du FDP, Bijan Djir-Sarai, a également attribué les mauvais résultats de son parti à la coalition du feu tricolore.

La chef du BSW, Sahra Wagenknecht, a attribué le bon

Lire aussi: