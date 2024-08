- Les parties de l'hôtel qui s'est effondré sont un monument culturel.

Le bâtiment principal de l'hôtel effondré dans la ville viticole de Kröv sur la Moselle est, selon les mots du conservateur d'État Markus Fritz-von Preuschen, "un témoignage de l'architecture du 18e siècle" et un monument culturel depuis 2008. Il s'agit d'un imposant bâtiment en maçonnerie baroque, et non d'une maison à colombages, a déclaré Fritz-von Preuschen à l'agence de presse allemande de Mayence. De tels bâtiments sont typiques de la région, tout comme les maisons à colombages.

Cette résidence de deux étages est un bâtiment à toit en pignon avec un toit à forte pente en partie. Elle date du début du 18e siècle, mais pourrait être plus ancienne dans sa structure. On peut trouver la date de 1731 dans l'arcade du mur d'enceinte adjacent à la maison.

Fritz-von Preuschen n'a pas d'informations sur l'annexe des années 1980. Cependant, un permis de construire doit avoir été délivré pour celle-ci.

2,5 étages ont été ajoutés dans les années 1980

Au sujet de l'étage effondré, l'inspecteur de la protection contre les incendies et les catastrophes du district de Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch, a déclaré que la substance de base du bâtiment provenait probablement du 17e siècle. "Autour de 1980, 2,5 étages supplémentaires ont été ajoutés au rez-de-chaussée."

À cette époque, une construction de base a été construite sur des dalles creuses avec des structures de soutien. "C'est exactly where the weak point was that caused the first floor to collapse completely." Des expertises doivent maintenant déterminer si quelque chose a échoué dans la structure sous-jacente de l'ancienne substance du bâtiment.

