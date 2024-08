- Les particuliers profitent des achats de meubles à prix abordable

Il semble que les Allemands réduisent considérablement leurs achats de meubles. Le secteur allemand du mobilier prévoit une baisse des ventes nominelles de 7 à 9 % cette année, selon Jan Kurth, PDG de l'association VDM. En tenant compte de l'inflation, la baisse sera même plus importante.

Au cours des six premiers mois de l'année, malgré les coûts en hausse, les entreprises ont enregistré une baisse de 9 % des ventes par rapport à l'année précédente, les secteurs des meubles de cuisine et des meubles rembourrés ayant subi de lourdes pertes. La situation économique difficile en Allemagne persiste sans signe d'amélioration. L'indice de confiance des consommateurs, compilé par GfK et NIM, a chuté considérablement en août.

Les prix des meubles ont augmenté de manière significative depuis 2020, les lits ayant augmenté de 21 % et les meubles rembourrés de 16 %. Malgré un léger assouplissement de la dynamique des prix, des hausses de prix modestes ne peuvent être exclues, selon Kurth. Le rythme lent de la construction de nouveaux logements reste une préoccupation.

Cependant, Kurth reste optimiste. "Nous pensons avoir touché le fond", a-t-il déclaré. L'amélioration de l'environnement des affaires et l'augmentation des salaires réels offrent des raisons d'espérer. Les plateformes de shopping en ligne comme Temu ou Shein ne représentent pas une menace significative pour l'industrie, qui affirme que la plupart des meubles sont toujours achetés en magasin physique, environ la moitié des produits provenant de l'étranger.

Les ventes de meubles ont diminué l'année dernière, et de nombreuses entreprises ont été contraintes de recourir au travail à temps partiel en raison des circonstances difficiles. En août, 38 % des entreprises interrogées l'ont demandé. La fermeture d'entreprises bien connues, telles que HÜLSTA, qui a cessé ses activités le 1er juin, et Opti-Wohnwelt et Schröder, qui ont récemment déposé leur bilan, est un rappel inquiétant de la situation.

Christoph Lamsfuß de l'institut de recherche IFH sur le commerce de détail a identifié plusieurs facteurs contribuant à la crise : "Après des années d'investissement dans leur propre domicile pendant la pandémie, l'industrie du meuble fait maintenant face à une baisse des ventes. Les investissements privés se déplacent vers les voyages depuis la fin de la pandémie. Cependant, les salaires réels ont récemment connu des augmentations significatives, ce qui aura un impact positif sur la consommation."

Récemment, l'industrie du meuble a rétréci à nouveau. Actuellement, il y a 417 entreprises, contre 431 l'année dernière. La main-d'œuvre a diminué de 75 300 à 71 841.

Compte tenu de la situation économique actuelle en Allemagne, les consommateurs sont prudents dans leurs achats de meubles, ce qui entraîne une baisse des ventes. L'association VDM prévoit une forte baisse des ventes nominelles pour le secteur du meuble, tant pour les consommateurs nationaux qu'internationaux.

Lire aussi: