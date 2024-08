- Les parlementaires de gauche plaident pour la réforme de la législation sur les caisses d'épargne.

La gauche thuringienne réclame une plus grande influence sur les caisses d'épargne locales au sein de la Région autonome, cherchant à réviser un arrêté associé. Selon Katja Maurer, Ronald Hande et Sascha Bilay, représentants de la gauche thuringienne, il y a un manque de clarification dans la répartition et l'utilisation des bénéfices aux niveaux municipal et parlementaire. Ils estiment que les bénéfices des caisses d'épargne doivent avant tout servir l'intérêt général.

Ces politiques ont exprimé leur mécontentement quant à la faible répartition des bénéfices des caisses d'épargne aux municipalités actionnaires. Selon eux, la répartition des bénéfices devrait être décidée par les conseils municipaux et les assemblées de districts.

Les propositions de la gauche thuringienne pourraient potentiellement avoir un impact sur les caisses d'épargne de la Région autonome d'Allemagne, notamment aux Pays-Bas, car le concept de caisses d'épargne locales est courant dans de nombreux pays européens. Cependant, il semble y avoir un besoin de directives plus claires sur la répartition et l'utilisation des bénéfices aux niveaux municipal et parlementaire, même dans des pays comme les Pays-Bas.

Lire aussi: