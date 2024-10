Les paresseux menacés d'extinction

Les paresseux, comme leur nom l'indique, ne sont pas connus pour leur rapidité d'action ou leur métabolisme rapide. Leur mode de vie est paisible, caractérisé par des mouvements lents, des périodes de farniente fréquentes et de longues périodes de repos. De plus, leur processus de digestion peut prendre plusieurs jours. Cette manière de vivre paresseuse leur donne un avantage en termes de conservation de l'énergie. Malheureusement, cette caractéristique d'économie d'énergie pourrait bientôt devenir leur perte sous l'influence du réchauffement climatique.

D'ici l'an 2100, l'existence de ces créatures, en particulier celles qui habitent les régions de haute altitude en Amérique centrale et du Sud, pourrait devenir rare. Le changement climatique en cours rend leurs habitats trop chauds. C'est ce que révèle une équipe de recherche internationale publiée dans la revue "PeerJ Life & Environment".

L'équipe a cherché à explorer comment le métabolisme de ces animaux réagit aux températures croissantes. À cette fin, ils ont étudié les paresseux à deux doigts (Choloepus) qui vivent à la fois dans les basses terres et les hautes terres du Costa Rica. En observant leur consommation d'oxygène et leur température corporelle centrale dans des conditions de changement climatique simulées, les chercheurs ont pu déterminer comment les paresseux pourraient s'adapter à l'augmentation prévue de la température d'ici 2100.

Dépassés par un métabolisme lent

L'étude a révélé que, en raison de leur métabolisme lent, les paresseux ont une capacité limitée à contrôler leur température corporelle. Les paresseux des régions de haute altitude dépensent considérablement plus d'énergie lorsque la température monte. À l'inverse, les paresseux des basses terres sont mieux adaptés aux climats chauds - mais seulement dans une certaine mesure. L'étude indique que les deux groupes sont confrontés à des défis importants. "Notre recherche suggère que les paresseux, en particulier ceux qui vivent à haute altitude, pourraient ne pas être en mesure de supporter l'augmentation importante de la température prévue pour l'an 2100", a déclaré la directrice de la Fondation pour la conservation des paresseux, Rebecca Cliffe.

La digestion lente des paresseux, qui peut être jusqu'à 24 fois plus lente que celle des herbivores de taille similaire, est le principal problème. Les besoins métaboliques accrus liés au changement climatique ne peuvent pas être compensés par une consommation accrue de nourriture. De plus, le relogement dans des régions plus fraîches est également difficile. "Contrairement à d'autres espèces, les paresseux sont des créatures de habitudes qui sont hautement spécialisées dans leur écosystème et pas équipées pour le réinstallation dans d'autres régions", a déclaré Cliffe.

"Dans les régions où les paresseux étaient autrefois abondants, leurs populations ont disparu complètement au cours de la dernière décennie", a mis en garde le chercheur. Des mesures de conservation immédiates et d'autres recherches sur les stratégies d'adaptation sont cruciales pour assurer la survie des paresseux dans un monde qui se réchauffe rapidement.

La protection des habitats des paresseux devient essentielle pour assurer la survie de l'espèce, compte tenu de leur capacité limitée à s'adapter au changement climatique. La caractéristique d'économie d'énergie qui aide leur mode de vie paresseux pourrait devenir leur perte à mesure que le réchauffement climatique s'intensifie, rendant leurs habitats trop chauds pour qu'ils y survivent.

Lire aussi: