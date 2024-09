- Les parents ne sont pas tenus de communiquer les données relatives aux enfants absents de l'école en Rhénanie du Nord-Westphalie.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il n'y a pas de plans pour une politique unifiée à l'échelle de l'État sur la manière dont les écoles doivent avertir les parents si leur enfant rate l'école sans raison valable. En général, il est important de tenir les parents informés et de les guider sur les questions scolaires importantes, comme l'a expliqué la ministre Dorothee Feller (CDU) en réponse à une question de la FDP. "Cela inclut d'informer les parents si des élèves, surtout les plus jeunes, ne se présentent pas à l'école sans raison claire", a déclaré Feller. Cependant, la méthode spécifique est laissée à la discrétion des écoles individuelles, sans que le gouvernement de l'État n'envisage d'imposer des procédures plus détaillées.

La faction parlementaire de la FDP a souligné dans sa question que des enfants ont été signalés absents sur le chemin de l'école, les parents n'en étant informés qu'en fin d'après-midi. Cette incertitude affecte non seulement les parents, mais aussi les enseignants et les camarades de classe, ont argumenté les représentants de la FDP Marcel Hafke et Franziska Müller-Rech. Ils ont suggéré qu'une communication plus rapide de l'école aux parents aurait pu aider à localiser l'enfant plus rapidement et en toute sécurité si quelque chose s'était produit.

Feller n'a pas pu répondre au nombre d'enfants ayant disparu sur le chemin de l'école en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ces dernières années, car cela nécessiterait des recherches manuelles laborieuses et ne serait pas facilement disponible. Cependant, elle a mentionné qu'une présence policière accrue sur les itinéraires scolaires peut contribuer à réduire les dangers potentiels pour les enfants.

La proposition de la FDP pour améliorer le suivi de l'assiduité scolaire consiste à suggérer que le Landtag, le parlement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, envisage d'imposer aux écoles de prévenir les parents plus rapidement si leur enfant est absent sans raison valable. Dans un tel scénario, les écoles devraient suivre des directives strictes fixées par le Landtag pour assurer une communication rapide avec les parents.

