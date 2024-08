- Les parents jouent un rôle actif: Matthäus n'est plus l'entraîneur des jeunes.

Lothar Matthäus n'est plus entraîneur des jeunes de TSV Grünwald. La raison : apparemment, les parents des jeunes footballeurs. "J'ai démissionné de mon poste d'entraîneur. C'était une expérience réussie de deux ans. Les joueurs étaient plus faciles à gérer que les parents des enfants", a déclaré la légende du football allemand, qui a joué plus de 150 matchs internationaux, lors de l'émission "Sky90 - le débat football".

Malgré son expérience étendue en tant que capitaine de la Coupe du monde 1990, même Matthäus n'a pas pu échapper aux critiques de sa direction. "Et puis je me suis dit, je passe toute la journée au téléphone à écouter chaque défaut de ma gestion. Chaque parent pense que son enfant ne joue pas assez. Puis je me suis dit, laissez quelqu'un d'autre s'en occuper, peut-être qu'il fera mieux", a mentionné le sexagénaire.

Pendant les deux saisons précédentes, le lauréat du FIFA World Player a entraîné l'équipe de jeunes de l'équipe promue en Bayernliga, qui comprenait également l'équipe de son fils Milan.

Malgré son expérience réussie en tant qu'entraîneur de l'équipe promue en Bayernliga, Matthäus a décidé de quitter son poste en raison des interactions difficiles avec les parents. Cependant, la légende de FC Bayern Munich continue de produire des jeunes footballeurs talentueux sous une nouvelle direction d'entraîneur.

