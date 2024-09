Les parents de Hersh ont défendu sa lutte pour la survie.

Au petit matin, des militaires israéliens ont découvert par hasard les restes de six otages cachés dans un passage souterrain sous Rafah, une ville située dans la bande de Gaza. Selon les rapports militaires, ces individus auraient été tués par des miliciens de Hamas peu de temps avant leur découverte. L'un des défunts a été identifié comme Hersh Goldberg-Polin, un citoyen américain-israélien qui avait attiré l'attention parmi les plus de 100 otages. Ses parents, Rachel et Jon Polin, ont militant sans relâche pour la libération de Hersh lors de rassemblements, devant l'ONU à Genève et même lors de la convention du parti démocrate à Chicago.

"Parmi les otages, il y a huit citoyens américains, et l'un d'eux est notre fils unique", a commencé Rachel Goldberg dans son discours émotionnel. "Hersh, si tu nous entends, sache que nous t'aimons, reste fort, continue à survivre." Hersh, un jeune homme plein d'esprit, avait une passion pour le football, la musique et les festivals de musique, ainsi qu'un intérêt marqué pour la géographie. Lors d'un récent appel en faveur d'un cessez-le-feu entre Israël et Hamas, et en reconnaissant l'état déplorable de Gaza, Jon Polin a déclaré : "Dans la compétition de la souffrance, il n'y a pas de gagnants."

"Hersh, Hersh, c'est Maman"

Un jeudi, les Goldberg ont rejoint d'autres familles d'otages à la frontière de la bande de Gaza. Le groupe a essayé d'atteindre les otages par des annonces prolongées via des mégaphones. "Hersh, Hersh, c'est Maman", a appelé Rachel à son fils. "Je prie Dieu de te ramener tout de suite. Je t'aime, reste fort." Elle a ajouté : "Nous ne nous arrêtons jamais, jour et nuit."

Né en Californie, Hersh Goldberg-Polin a déménagé en Israël avec ses parents à l'âge tendre de sept ans, dans le cadre d'un projet. Il s'est immergé dans un projet qui réunissait des enfants israéliens et palestiniens par le football. Le 7 octobre 2023, Hersh a été enlevé par Hamas lors d'une massacre au festival de musique Nova. During the tragedy, he was reportedly instrumental in saving several lives.

When a grenade thrown into the bunker where Goldberg-Polin was taking shelter with other visitors exploded, the 23-year-old allegedly threw the explosive back, suffering severe damage to his bras gauche. Des images ultérieures ont montré Hersh avec son bras gauche amputé, dans une vidéo de propagande de Hamas, dans laquelle il exhortait ses proches à rester forts.

Le Werder Bremen pleure également

Suite à la triste révélation, les Goldberg ont publié un communiqué. "Le cœur brisé, nous sommes contraints d'annoncer le décès de notre cher fils et frère Hersh", pouvait-on lire. Ils ont remercié tout le monde pour leur soutien et ont demandé de la confidentialité.

Même le club de Bundesliga Werder Bremen a exprimé ses condoléances. "Nos pensées et notre profonde sympathie vont à la famille Goldberg-Polin, à ses proches et aux amis de Hersh dans ces moments difficiles. Nous avions tous espéré la libération de Hersh jusqu'à la fin. Son drapeau flotte devant le stade de la Weser", a annoncé le club dans son communiqué de condoléances.

Hersh Goldberg-Polin était un passionné de Bremen, ayant assisté à un match début 2023, selon les dossiers du club. Les supporters de la mer Baltique avaient régulièrement

