Les parents de Demaryius Thomas, ancien receveur vedette de la NFL, affirment qu'il était atteint de CTE au moment de sa mort

Katina Stuckey Smith et Bobby Thomas ont déclaré que le diagnostic avait été posé après un examen du cerveau de leur fils décédé en décembre, selon un communiqué de presse de la Concussion Legacy Foundation (Fondation pour l'héritage des commotions cérébrales).

Smith et Thomas ont déclaré à ABC News que leur fils de 33 ans était mort d'un arrêt cardiaque causé par un trouble épileptique qui l'avait conduit à se retirer du football en juin 2021.

Selon la clinique Mayo, l'encéphalopathie traumatique chronique survient lorsque le cerveau commence à se dégrader, probablement à la suite de traumatismes crâniens répétés. Elle a été détectée dans le cerveau de personnes pratiquant le football et d'autres sports de contact, précise la clinique, et le diagnostic n'est actuellement possible qu'à l'issue d'une autopsie, en étudiant des sections du cerveau.

Le Dr Ann McKee, professeur de neurologie et de pathologie au centre CTE de l'université de Boston, a étudié le cerveau de Thomas et a posé le diagnostic.

"Nous avons trouvé ce que nous avons vu chez tant d'autres joueurs de moins de 34 ans", a déclaré le Dr McKee à ABC News. "Sur la base de lésions multiples dans les lobes frontaux et temporaux, il y a un début de dégénérescence des zones plus profondes du cerveau. On lui a diagnostiqué un CTE, stade 2".

Elle a ajouté : "Le CTE en lui-même ne cause pas la mort. On ne meurt pas d'un CTE. Ce qu'il fait, c'est qu'il modifie votre comportement et votre personnalité.

Les parents de Thomas ont déclaré à ABC News qu'ils avaient vu leur fils souffrir de nombreux symptômes de la maladie dans les mois qui ont précédé sa mort, tels que la paranoïa, la perte de mémoire et de fréquents maux de tête.

"Son humeur changeait et il s'isolait parfois", a expliqué Mme Smith. Il disait : "Maman, je ne sais pas ce qui se passe avec mon corps. Il faut que je me reprenne en main. Et il disait : "Je ne me sens plus moi-même".

Lorsque les médecins ont commencé à expliquer les effets secondaires de l'encéphalopathie spongiforme bovine, le père de Thomas a dit que "les cloches ont commencé à sonner".

Quand ils l'ont dit, je me suis dit : "Bon sang, c'est ce qu'il faisait... Il faisait ça aussi ! Il a fait ça aussi ! Bobby Thomas s'est souvenu à ABC News.

M. Smith a expliqué qu'ils avaient décidé de faire don du cerveau de M. Thomas pour qu'il soit étudié, car c'est ce qu'il aurait voulu.

"Au début, je ne voulais pas le faire. J'étais contre", a déclaré M. Smith. Mais je me suis souvenu d'une conversation que nous avions eue, DT et moi, et au cours de laquelle il m'avait dit : "Maman, s'il m'arrive quelque chose, je veux pouvoir aider d'autres joueurs".

Thomas est considéré comme l'un des meilleurs receveurs de l'histoire des Broncos de Denver. Il a passé la majeure partie de sa carrière à Denver, remportant deux championnats AFC et le Super Bowl 50. La star de la NFL a également été sélectionnée dans plusieurs Pro Bowls et occupe la deuxième place dans l'histoire des Broncos pour le nombre de yards reçus.

Thomas a été échangé avec les Houston Texans au cours de la saison 2018 et a ensuite terminé sa carrière avec les New York Jets.

CNN a contacté la NFL au sujet du diagnostic de Thomas.

Aya Elamroussi et Andy Rose de CNN ont contribué à ce rapport.

Source: edition.cnn.com