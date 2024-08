Les panels dirigés par les républicains publient le rapport d'enquête sur la destitution de Biden sans suggérer que la Chambre d'initier une procédure officielle de destitution

Le rapport de 291 pages répète des allégations non étayées pour suggérer que Biden a intentionnellement participé à un schéma, en utilisant sa position de vice-président et au-delà, pour enrichir financièrement sa famille. Cette question est laissée à l'appréciation de la Chambre des représentants.

Le rapport a été rendu public le premier jour de la Convention nationale démocrate à Chicago, avant le discours prévu de Biden. CNN a contacté la Maison Blanche pour obtenir un commentaire, mais n'a toujours pas reçu de réponse.

La sortie du rapport intervient à un moment délicat pour les républicains de la Chambre. Après avoir lancé des procédures de destitution contre Biden il y a 11 mois, ils n'ont pas réussi à convaincre leur mince majorité de poursuivre les charges de destitution. Avec Biden qui ne se représente plus, l'attention du Congrès s'est déplacée vers la présidence de 2024. Par conséquent, la poussée pour continuer à scruter Biden et sa famille à l'aide de ressources d'enquête s'est également affaiblie.

Il incombe finalement au président de la Chambre, Mike Johnson, de décider s'il doit pousser à la destitution pendant le retour de trois semaines de la Chambre à Washington en septembre, tout en gérant l'échéance du financement du gouvernement le 30 septembre.

La représentante républicaine Lisa McClain du Michigan, qui siège à la Commission parlementaire de la surveillance, a déclaré le mois dernier que le résultat de l'enquête était insignifiant compte tenu du paysage politique actuel.

Un autre membre républicain de la Commission judiciaire de la Chambre a reconnu la dépolitisation du rapport, Biden ne faisant plus face aux électeurs.

"Je pense que le peuple américain a le droit de savoir sur les entreprises familiales", a déclaré le représentant républicain Tom McClintock de Californie avant la sortie du rapport.

Le représentant républicain Doug LaMalfa de Californie, qui considérait que destituer Biden serait peu productif, a mentionné en juillet qu'il serait utile de nettoyer le rapport, mais que consacrer trop d'efforts pour finaliser serait inefficace.

Ce n'était pas la conclusion souhaitée par les républicains qui ont passé des mois à analyser des dossiers financiers sous mandat et à mener des entretiens clés avec Hunter et James Biden, ainsi qu'avec plusieurs de leurs associés d'affaires.

Le représentant républicain Matt Gaetz de Floride, qui a longtemps plaidé en faveur de la destitution de Biden, a exprimé son mécontentement face à la fin de l'enquête.

Cependant, d'autres républicains ont maintenu que la publication du rapport était essentielle malgré le climat politique. Après le revers de Biden en juin qui a affaibli ses perspectives de réélection, les républicains ont retenu le rapport pour laisser les luttes intestines continuer, mais avec l'approche du jour de l'élection et le retrait de Biden de la course, les républicains ont reconnu l'urgence de l'échéance.

Le président de la Commission judiciaire, Jim Jordan de l'Ohio, qui dirige l'enquête, a vu la nécessité de rendre publiques les conclusions et a publié un rapport. Le président de la Commission de surveillance, James Comer du Kentucky, un autre acteur clé de l'enquête, a cherché à lutter contre le trafic d'influence par le biais de la législation et n'a jamais cru que son rôle incluait la destitution, même s'il y était favorable.

Un membre de la Commission judiciaire, la représentante Harriet Hageman du Wyoming, a commenté que le retrait de Biden de la course à la présidence n'avait aucun impact sur la conclusion de l'enquête.

"Je voulais que cette enquête aboutisse à la vérité", a déclaré Hageman. "Quelle que soit l'issue, mon objectif était que le peuple américain reconnaisse la gravité des agissements de la famille Biden."

Les accusations républicaines de "trafic d'influence et de corruption"

Le rapport mené par les républicains prétend exposer un phénomène à long terme de trafic d'influence et de corruption centré sur et facilité par Joe Biden. Cependant, il se limite principalement à répéter les théories républicaines qui exagèrent l'implication de Biden dans les affaires étrangères de son frère et de son fils, que le rapport affirme avoir généré "plus de 18 millions de dollars de sources étrangères".

La revendication la plus préjudiciable du rapport est que Hunter Biden, James Biden et leurs partenaires d'affaires ont sciemment vendu "la marque" – ou l'accès potentiel à Joe Biden.

Cependant, l'un de ces partenaires d'affaires, Devon Archer, qui a été condamné dans une affaire de fraude distincte non liée aux Biden, a témoigné qu'ils n'offraient qu'une "illusion" d'accès.

Archer a révélé aux enquêteurs que Hunter Biden avait mis son père au téléphone "peut-être 20 fois" lors de réunions avec des partenaires étrangers, et qu'ils percevaient cela comme "un accès et une influence", selon le rapport, citant le témoignage d'Archer, qui avait été rendu public plusieurs mois auparavant.

"Les individus qui ont acheté cette 'illusion' d'accès auprès des membres de la famille Biden ont, en effet, obtenu un accès privé et non divulgué à Joe Biden", nous rappelle le rapport.

Cependant, Archer a également témoigné qu'il n'y avait "rien" de substantiel concernant les affaires qui a été discuté lors des conversations ou des dîners où Joe Biden était présent. Et le rapport républicain ne contient aucune nouvelle preuve d'interactions commerciales substantielles entre Joe Biden et ses associés d'affaires de la famille dans l'Ukraine, la Chine, la Russie ou ailleurs.

Le rapport allègue que l'on reconnaissait que "la stratégie commerciale de la famille Biden tournait autour de l'influence et des positions politiques de Joe Biden", comme l'indique le témoignage d'Archer. Cependant, ce n'est pas nécessairement une nouvelle révélation; même Hunter Biden lui-même a admis qu'il n'aurait probablement pas été nommé à la très rémunérée

Bobulinski a affirmé que H faisait référence à Hunter Biden, et le "grand type" faisait référence à Joe Biden.

Les avocats de Hunter Biden ont soutenu que la répartition proposée des actions n'a jamais été mise en œuvre dans un accord et était en réalité une suggestion de Bobulinski lui-même, jamais reconnue par Hunter Biden.

Bobulinski a contesté cela, affirmant que Hunter Biden avait répondu plusieurs fois à l'e-mail.

De plus, le rapport allègue qu'au cours d'un autre échange, Hunter Biden a laissé entendre une menace à des officiels d'un conglomérat énergétique chinois en utilisant le nom de son père.

"Nous aimerions comprendre pourquoi l'accord n'a pas été respecté", indiquait le message, selon le rapport. "Si je reçois un appel ou un texto de quiconque impliqué dans cette affaire, en dehors de vous ou de quelques individus choisis, je m'assurerai que vous regretterez de ne pas avoir suivi mes instructions, entre l'homme assis à côté de moi et tous ceux qu'il connaît."

Joe Biden a condamné les accusations des républicains de la Chambre selon lesquelles il aurait été impliqué dans des affaires commerciales avec son fils et son frère, qualifiant ces allégations de "mensonges".

Rapport accuse la Maison Blanche d'entraver l'accès du Congrès à des informations et témoins critiques

Le rapport critique également la Maison Blanche et ses officiels pour avoir entravé les efforts du Congrès d'obtenir des documents et des témoins cruciaux liés aux investigations sur la gestion des documents classifiés par Biden et les affaires commerciales de son fils.

À la suite de la publication du rapport du procureur spécial Robert Hur sur la gestion des documents classifiés par Biden, les commissions ont cherché à obtenir l'accès à l'enregistrement audio de l'entretien de deux jours que Biden avait accordé à Hur en octobre. Bien que le rapport de Hur n'ait pas abouti à des charges contre Biden, il contenait des évaluations préjudiciables sur l'âge et la capacité mentale du président.

La transcription de l'entretien de Biden a été rendue publique plusieurs semaines plus tard, mais les républicains ont réclamé la libération de l'enregistrement original, affirmant qu'il fournirait une meilleure compréhension des capacités cognitives de Biden. Ils ont également accusé la Maison Blanche de falsification de transcriptions officielles des déclarations de Biden.

Le président Biden a invoqué le privilege exécutif sur les fichiers audio, et le ministère de la Justice a défendu sa décision de préserver leur confidentialité et de décourager la coopération des témoins futurs.

Le rapport affirme également que la Maison Blanche a entravé la National Archives and Records Administration dans la fourniture des e-mails envoyés et reçus par Joe Biden à partir de son compte de messagerie pseudonymisé pendant son mandat de vice-président.

L'enquête sur les impôts et les affaires commerciales de Hunter Biden aurait été entravée par l'administration Biden, bien que de nombreuses allégations soient issues de l'époque précédant l'annonce officielle de sa candidature en 2020. Les enquêtes du FBI et de l'IRS sur Hunter Biden ont commencé en 2018 et 2019, respectivement.

Le rapport indique que "depuis le début, le FBI, le ministère de la Justice et l'IRS étaient bien conscients de la sensibilité de l'affaire en raison de la position éminente des Biden au Delaware". Par conséquent, les enquêteurs devaient respecter des procédures supplémentaires, ce qui aurait prétendument ralenti la progression des enquêtes.

Un employé de l'IRS travaillant sur l'enquête Biden, devenu plus tard lanceur d'alerte accusant une manipulation politique au sein de l'enquête, a déclaré qu'un agent du FBI basé à Wilmington était anxieux quant aux éventuelles retombées pour lui et sa famille s'il devait être impliqué dans une affaire Biden au Delaware. Les autorités supérieures de l'IRS ont remis en question les allégations du lanceur d'alerte.

Crédit : Asher Moskowitz de CNN pour le rapport.

La publication du rapport dirigé par les républicains a une fois de plus mis la politique sous les projecteurs, alors que le GOP accuse Joe Biden d'implication dans les affaires commerciales à l'étranger de sa famille. Malgré l'allégation du rapport selon laquelle Biden aurait utilisé sa position politique pour en tirer profit, le paysage politique et la concentration actuelle sur la présidence de 2024 pourraient influencer la façon dont les leaders politiques choisiront de répondre.

Lire aussi: