- Les ovins et bovins sont confrontés à une vague d'impact du virus de la fièvre catarrhale du mouton

Maladie de la langue bleue, qui représente une menace pour les moutons et les bovins, se propage rapidement en Allemagne. Le nombre de cas explose actuellement, selon l'Institut Friedrich-Loeffler (FLI) sur l'île de Riems. La raison en est le nombre élevé et l'activité extrême de midges porteurs de la maladie depuis plusieurs semaines.

En l'espace de seulement dix mois, le pathogène s'est propagé dans toute l'Allemagne. Après l'ajout de Saxe vendredi, il n'y a pas encore eu de cas signalés à Berlin, selon l'annonce du FLI.

Quel type de pathogène est-ce ?

Il s'agit d'un virus, plus précisément le virus de la langue bleue, ou BTV pour faire court. Les moutons, les bovins, les camélidés sud-américains, les chèvres et les ruminants sauvages sont particulièrement sensibles à ce virus, qui existe sous plus de 20 variantes différentes, appelées sérotypes. Actuellement, le type BTV-3 est prévalent en Allemagne et dans d'autres pays européens.

Comment les moutons et les bovinscontractent-ils la maladie ?

La plupart des virus BTV sont transmis par des midges piqueurs du groupe Culicoides, qui font partie de la famille des midges piquantes. Ils se reproduisent principalement par temps chaud et humide.

Selon un article de la revue "Science", les midges peuvent parcourir plusieurs kilomètres en quelques jours - voire plusieurs centaines de kilomètres avec un vent arrière. Le transport d'animaux malades peut également contribuer à la propagation du virus. Après une piqûre de midge infectée, le virus se multiplie dans certaines ganglions lymphatiques. Les animaux infectés sont généralement immunisés pour la vie. Une fois infectés par la variante actuelle, les animaux ne tombent plus malades - mais ils le peuvent avec d'autres sérotypes.

La maladie est-elle dangereuse pour les humains ?

Elle est complètement inoffensive pour les humains, comme le confirme l'Institut Friedrich-Loeffler. Le pathogène n'est pas transmissible à l'homme. Les produits carnés et laitiers des animaux vulnérables peuvent être consommés sans inquiétude.

Comment se portent les animaux touchés ?

La maladie de la langue bleue est très douloureuse et peut être mortelle, selon le sérotype. Les moutons souffrent souvent de douleurs buccales et de boiterie, selon le FLI. La coloration caractéristique de la langue est relativement rare. Chez les bovins, la maladie suit un cours plus léger.

Selon les données des Pays-Bas, qui sont touchés depuis plus longtemps, en moyenne, un quart des moutons des exploitations touchées meurt de la variante actuelle BTV-3/NET2023 - bien plus que avec d'autres variants. Dans certaines fermes, même plus de 70 % des animaux malades sont morts. Le taux de mortalité est également plus élevé chez les bovins, et la production de lait peut Significativement diminuer chez les vaches laitières.

Quelle est la situation actuelle ?

Ces derniers jours, des cas ont été signalés dans de plus en plus d'États fédéraux. Tandis que le FLI a enregistré 13 exploitations touchées dans tout le pays en juin, il y en avait déjà plus de 1 200 en juillet. Et d'ici au 23 août, plus de 4 800 exploitations touchées avaient été signalées.

Le FLI s'attend à plus de cas et plus d'exploitations touchées tout au long de l'année. Et : "Nous aurons definitely affaire à BTV-3 l'année prochaine aussi."

Il y a environ 10,6 millions de bovins en Allemagne (au 1er mai), dont environ 3,7 millions de vaches laitières. La Bavière, le Bade-Wurtemberg, la Basse-Saxe, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et le Schleswig-Holstein représentent plus de 75 % des bovins.

La propagation du sérotype 3 de la maladie de la langue bleue suit un mode similaire à celui du sérotype 8 en 2007, selon le FLI. Initialement modérée, le nombre de nouveaux cas augmente généralement fortement pendant la deuxième moitié de l'année et diminue à nouveau vers la fin de l'année, en fonction de la présence et de l'activité des midges transmetteurs.

D'où provient la variante BTV-3/NET2023 ?

On suspecte qu'elle proviendrait d'Afrique du Sud, bien que cela n'ait pas encore été confirmé ou infirmé par le FLI. Les différences significatives par rapport à tous les précédents BTV-3 Known outbreaks in Europe suggest a distant origin.

L'institut fédéral considère le commerce international comme le moyen d'introduction le plus probable. Pas nécessairement avec des moutons ou des bovins : des midges infectés pourraient également avoir été introduits avec des matériaux.

La variante a été détectée pour la première fois aux Pays-Bas en septembre 2023 et s'est rapidement propagée. La première infection en Allemagne a été confirmée en octobre 2023, sur une ferme ovine en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Les experts s'accordent généralement à dire que le changement climatique facilite les épidémies de la maladie en permettant aux midges de mieux passer l'hiver et de se propager plus rapidement. Les températures plus élevées favorisent également la reproduction du pathogène chez les midges.

Quelles conséquences l'épidémie a-t-elle pour les agriculteurs ?

En raison des épidémies, l'Allemagne a perdu son statut de "libre de la maladie de la langue bleue". Les animaux des zones touchées ne peuvent être déplacés vers des zones exemptes de BTV qu'après test et traitement avec des insecticides, ce qui pourrait Significativement entraver le commerce.

"Depuis que tous les États fédéraux sont touchés, le commerce intraallemand devrait être possible à nouveau sans exigences spéciales", a déclaré l'association des agriculteurs. Cependant, le commerce avec les régions BTV-free de l'UE est fortement restreint ou soumis à certaines conditions.

Les agriculteurs subissent également des pertes en raison de la production de lait réduite et des animaux morts. Pendant l'épidémie de BTV-8 en 2007, les fonds de compensation des maladies animales d'Allemagne ont versé pour 33 233 moutons morts et 10 240 bovins morts, selon le FLI.

Que peut-on faire pour lutter contre cela ?

Un décret d'urgence a rendu possible l'utilisation de trois vaccins contre le BTV-3. Ceux-ci peuvent réduire les symptômes et la réplication virale chez les animaux, selon le FLI. Cependant, ils n'offrent pas une protection complète, et les animaux vaccinés peuvent toujours être infectés.

Selon l'Institut pour l'avenir de la vie (IFV), les vaccinations sont le seul mécanisme de défense pour les animaux. Cependant, la vaccination volontaire, généralement financée par les propriétaires d'animaux, a un taux d'acceptation inférieur à celui de la vaccination obligatoire, généralement financée par le fonds de maladie animale.

Selon l'association des agriculteurs, "les vaccins sont largement utilisés". Malheureusement, ils n'ont pas été accessibles à temps pour les zones initialement touchées. Le succès des vaccinations dans la protection de la population animale aura un impact significatif sur la durée de l'épidémie.

La propagation de la maladie de la langue bleue en Allemagne est principalement due à l'activité élevée des midges porteurs de maladies, notamment du groupe Culicoides, qui prospèrent par temps chaud et humide. Selon le texte, l'agriculture en Allemagne, en particulier l'élevage de bovins et de moutons, est actuellement touchée par la propagation rapide du sérotype BTV-3 du virus de la langue bleue.

