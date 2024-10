Les ouvriers manuels des chantiers navals sont engagés dans une lutte contre la mécanisation.

La situation: La grève des ports de la côte Est fait beaucoup de bruit pour son potentiel impact sur l'économie – c'est exactly le but. Le travail des dockers est physiquement exigeant, et les gens qui travaillent dans les ports jouent un rôle crucial pour mettre sur les étagères des magasins tous les biens que nous voulons acheter. Sans dockers, pas de bananes (ou quoi que ce soit d'autre) signifie pas de profits pour les entreprises qui les produisent et les expédient.

La grève qui a commencé mardi est centrée sur deux problèmes principaux : les salaires et l'automatisation. Autour des ports, on peut voir des travailleurs brandir des pancartes avec des slogans comme "les robots ne payent pas d'impôts" et "l'automatisation nuit aux familles".

Ils s'opposent à une tendance que les exploitants de ports souhaitent principalement accélérer : plus de grues et de camions autonomes transportant des marchandises depuis les navires porte-conteneurs, avec moins de humains nécessitant une rémunération.

Cependant, les avantages économiques de l'automatisation ne sont pas évidents. Bien que des études montrent que l'automatisation offre des avantages évidents, tels que des coûts opérationnels plus faibles et moins d'erreurs humaines, l'automatisation des ports à elle seule ne booste généralement pas la productivité, selon un rapport de McKinsey de 2018.

Les ports automatisés "sont généralement moins productifs que leurs homologues conventionnels", et leurs importants investissements en capital rencontrent rarement les normes de l'industrie en termes de retour sur investissement, selon les dirigeants de l'industrie interrogés par McKinsey. Cependant, l'automatisation est une tendance incontournable, et les dirigeants du transport maritime aux États-Unis semblent convoiter les ports modernes de Chine, de Singapour et de l'Europe.

"Le reste du monde nous regarde de haut parce que nous luttons contre l'automatisation", a déclaré Dennis Daggett, vice-président exécutif de l'International Longshoremen’s Association, devant le Port de New York et du New Jersey mardi matin. "Rappelez-vous que ce secteur, ce syndicat a toujours adapté l'innovation. Mais nous ne nous adapterons jamais aux robots qui prennent nos emplois."

Les préoccupations des dockers sont fondées.

L'automatisation ne supprime pas entièrement le besoin de main-d'œuvre humaine, mais elle réduira considérablement le nombre de personnes nécessaires pour la paie, tout comme elle l'a fait dans de nombreux domaines tels que la fabrication automobile et l'exploitation minière. Un rapport de l'Economic Roundtable a révélé que l'automatisation a supprimé 572 postes à temps plein aux ports de Long Beach et de Los Angeles en 2020 et 2021.

Le syndicat des dockers réclame une augmentation de 5 dollars de l'heure pour chacun des six prochaines années dans le cadre du prochain contrat et un "langage étanche" pour interdire l'introduction d'automatisation ou de semi-automatisation dans les ports.

La displacement de l'automatisation est un thème commun dans l'histoire du travail manuel, et elle est devenue un point de friction clé lors des grèves d'Hollywood de l'année dernière, lorsque les acteurs et les écrivains ont cherché à protéger leur travail créatif de la reproduction par l'intelligence artificielle.

Cependant, l'anxiété face à l'automatisation s'est rapidement étendue aux travaux de bureau, où les gestionnaires adoptent l'IA dans l'espoir de remplacer la main-d'œuvre humaine ou d'augmenter la productivité.

Au cours de l'été dernier, un sondage auprès de grandes entreprises américaines a révélé que plus de 60 % prévoient d'utiliser l'IA dans l'année à venir pour automatiser les tâches previously handled by employees.

Sameera Fazili, ancienne directrice adjointe du National Economic Council sous l'administration Biden, a déclaré que les travailleurs ne disent pas "non" à l'automatisation en général, mais qu'ils réclament plutôt un rôle dans la façon dont elle est intégrée dans le lieu de travail. Et cette anxiété contribue à l'intérêt croissant pour l'organisation syndicale.

"Cela se passe dans un environnement où, ce n'est pas comme si les PDG et les actionnaires perdaient - ils peuvent continuer à profiter ... tout le risque est supporté par d'autres travailleurs et l'entreprise", a déclaré Fazili. "Et je pense que c'est intéressant que les gens disent 'non' plus et essaient de tester l'organisation syndicale et la négociation collective comme moyen d'avoir cette voix."

Le résumé: Les robots arrivent pour nous tous, ce qui rend l'issue de la grève des ports de la côte Est particulièrement importante à observer. Comme l'a écrit la chroniqueuse du Washington Post, Heather Long, mardi, la grève est "une première bataille des travailleurs bien rémunérés contre l'automatisation avancée. Il y en aura beaucoup d'autres à venir."

À mesure que l'automatisation et l'IA se développent dans divers lieux de travail, les entreprises pourraient devoir réévaluer leurs stratégies pour s'adapter à cette tendance. La grève des ports de la côte Est met en évidence le potentiel impact de l'automatisation sur les emplois, comme en témoigne le rapport de l'Economic Roundtable, qui a révélé que l'automatisation a supprimé 572 postes à temps plein aux ports de Long Beach et de Los Angeles en 2020 et 2021.

