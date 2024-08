Les otages israéliens et les membres de la famille des victimes expriment leur rejet de la commémoration du 7 octobre.

Pétition au ministre Miri Regev : pas d'images, de noms ou de détails de parents lors de l'événement à venir

Les pétitionnaires demandent au ministre Miri Regev d'éviter d'utiliser des photos de leurs proches, qu'ils soient décédés ou vivants, lors de l'événement à venir. Ils ont également demandé que leurs noms et détails concernant leur situation ne soient pas mentionnés.

Les pétitionnaires ont également plaidé pour l'annulation du service commémoratif officiel. Ils ont suggéré d'utiliser les fonds budgétisés (estimés à plus d'un million d'euros par les médias locaux) pour secourir les otages, plutôt que d'organiser l'événement.

Le mardi, la ministre des Transports Miri Regev a déclaré que le service commémoratif aurait lieu malgré les vives critiques du public. L'événement aura lieu à Kibbutz Ofakim et sera enregistré à l'avance. Pour apaiser les tensions, le président israélien Isaac Herzog a proposé un autre lieu, mais Regev a rejeté la proposition.

De nombreux kibboutzim et villes du sud d'Israël, notamment Kfar Aza, Beeri et Nirim, avaient précédemment refusé d'accueillir la cérémonie officielle, préférant des cérémonies intimes et personnelles.

Les membres de la famille des victimes ont également annoncé une cérémonie commémorative alternative dans un parc de Tel Aviv. De nombreux artistes israéliens distingués ont déjà annoncé leur présence à cet événement, plutôt qu'à la cérémonie officielle.

Le 7 octobre 2023, environ 1199 personnes ont perdu la vie et environ 251 ont été prises en otage dans la bande de Gaza suite à l'attaque des combattants de Hamas et des groupes palestiniens affiliés contre le sud d'Israël. Selon les derniers rapports israéliens, 103 personnes sont toujours détenues par Hamas, bien que 33 aient été déclarées mortes par l'armée.

Par la suite, Israël a lancé des opérations militaires dans la bande de Gaza. Hamas, qui ne peut être indépendamment confirmé, a rapporté plus de 40 500 pertes depuis lors.

Entre-temps, les autorités de la ville israélienne du nord de Migdal Haemek ont annoncé le rapatriement d'un de leurs résidents, pris en otage dans la bande de Gaza le 7 octobre. La famille de Shaked Dahan a reçu son corps le mardi soir, comme annoncé sur Instagram par la ville. L'armée israélienne n'a entanto pas encore vérifié le rapport.

Les pétitionnaires ont exprimé leur mécontentement face à la proposition précédente d'inclure des images de leurs parents lors de l'événement. Ils ont fermement insisté sur le fait qu'aucun événement précédent ne devrait comporter de détails sur leurs membres de la famille.

